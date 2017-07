11 июля 2017 г. Анна Немцова | The Daily Beast Боязнь России: Прибалтика пытается отгородиться от российских агентов стеной, но идеи Москвы все равно проникают "В странах Балтии промосковские организаторы и любые СМИ, даже невинные, находятся под постоянным подозрением. Но это не мешает многим действовать на виду, стремясь донести прокремлевские идеи до всех, кто слушает", - пишет корреспондент The Daily Beast Анна Немцова. "Литовцы строят стену на границе с Россией - одно из первых таких заграждений, появившихся в Восточной Европе со времен падения Берлинской стены 28 лет назад", - сообщает журналистка. В Эстонии игра "шпионы против шпионов" продолжается уже несколько десятилетий. В Латвии озабоченность по поводу вербовки Кремлем пророссийского контингента заставила ужесточить законы, заняться просвещением общественности и принять контрмеры против того, что власти называют "российской гибридной войной", говорится в статье. "Около 34% населения Латвии является русскоязычным, и, как и на Украине в последние годы, там бушуют информационные битвы между проевропейскими и пророссийскими сайтами, все глубже раскалывая общество на два враждебных лагеря", - свидетельствует Немцова. В эксклюзивном интервью The Daily Beast министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что российская стратегия по отношению к Западу изменилась в 2014 году, с началом конфликта России и Украины, и сейчас Кремль намерен оказать влияние не только на русскоязычные меньшинства, но и на все иностранное население, как показали выборы в США и во Франции. "Но в нашем политическом классе также есть некоторые "полезные идиоты", - заявил журналистке министр иностранных дел. "Они похожи на агентов влияния. По их словам, нам не стоит заботиться о том, что делает Россия на Украине. Некоторые члены партии "Согласие" часто посещают Сирию, Крым. Я не знаю, кто они, но их рассказы звучат так же, как то, что выдает пропагандистская машина России", - сказал Ринкевич. В июне избиратели в столице Латвии Риге переизбрали (в третий раз) своего мэра Нила Ушакова, одного из самых популярных русскоязычных политиков в ЕС и частого гостя в Москве. Ушаков - один из лидеров партии "Согласие", заключившей соглашение о сотрудничестве с "Единой Россией", поясняет Немцова. Одним из самых известных в негативном смысле "агентов" Кремля является Владимир Линдерман, хотя он отрицает получение финансовой поддержки из Москвы, пишет автор. "Слушайте, наши конституционные права как национального меньшинства постоянно нарушаются, - говорит Линдерман. - Более 200 тыс. русских, включая меня, живут с паспортами "негражданина", ни одна наша попытка создать политическую партию не увенчалась успехом, в латвийских судах против меня заведено 11 дел". "Мы соседи с мэром Ушаковым, - рассказал он. - Мы пару раз поболтали - когда я пил и курил на скамейке, а он бегал, но он боится российской общины как огня". За два года до начала сепаратистской войны на востоке Украины Линдерман начал публичные дискуссии об автономии Латгалии - региона с бедным, в основном русскоязычным населением на границе Латвии и Белоруссии, говорится в статье. В январе 2014 года Литва, Латвия и Эстония создали Центр стратегических коммуникаций (StratCom) в Риге совместно с Италией, Польшей и Великобританией, пишет Немцова. Его миссия заключается в выявлении насильственных угроз, исследовании того, как страны НАТО могут противостоять враждебному влиянию, и предоставлении НАТО своевременных консультаций и практической поддержки. "Центр публикует отчеты о троллях и роботизированных сетях, чтобы представить гражданам ЕС более правильную картину и инструменты для жизни в эпоху информационной войны", - говорит директор Центра Янис Сартс. StratCom анализирует поток новостей, публикуемых прокремлевскими сайтами в странах Балтии, и эта модель включает в себя те же ключевые идеи. "Нам говорят, что мы - несостоявшиеся государства, что у нас есть нацисты, что войска НАТО оккупируют свободные страны Балтии, НАТО создает угрозы, размещая тут войска, а жизнь русскоязычного населения ужасна", - сказал директор Центра The Daily Beast. Издание приводит в качестве примера активно действующих пророссийских СМИ Sputnik. "Почему Латвия не закрыла Sputnik"? - задается вопросом Немцова. В отличие от Украины, страны Балтии не запретили российские телеканалы, СМИ и литературу. Ограничения, особенно в цифровой среде, очень сложно ввести, замечает журналистка. "Вы никогда не сможете одолеть пропаганду с помощью пропаганды, - говорит Сартс, - потому что, сделав это, вы подорвете вашу собственную систему, которую пытаетесь выстроить". Источник: The Daily Beast