11 июля 2017 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Администрация Трампа лоббировала ослабление российских санкций законодателями На прошлой неделе сотрудники администрации Трампа частным образом собрались на Капитолийском холме, пытаясь смягчить законопроект, который может ввести новые санкции в отношении России и Ирана, как стало известно The Daily Beast. Высокопоставленный сотрудник Минфина встретился с сотрудниками Палаты представителей в прошлый четверг, чтобы обсудить изменение ключевого пункта законопроекта Сената, который был направлен в Палату представителей для утверждения после того, как процессуальное нарушение затормозило его продвижение на несколько недель, сообщили изданию два осведомленных помощника конгрессменов. "Этот чиновник, Джон Э.Смит, директор Управления по контролю за иностранными активами и профессиональный сотрудник Министерства финансов, которое контролирует введение в действие иностранных санкций, встретился в прошлый четверг с сотрудниками администрации лидера большинства в Палате представителей Кевина Маккарти, лидера меньшинства Нэнси Пелоси, секретаря партии меньшинства Стини Хойера, а также комитетов по иностранным делам и финансовым услугам", - говорится в статье. "Суммарный эффект изменений, которые желает внести [администрация Трампа], безусловно, ослабит один из важнейших компонентов законопроекта", - заявил один помощник конгрессмена. "Законопроект, который был одобрен подавляющим большинством голосов (98 к 2) в Сенате, может ввести новые санкции в отношении России и законодательно закрепить существующие в связи с ее вмешательством в выборы и наступлением на Восточную Европу, а также предоставить Конгрессу полномочия контролировать любые попытки исполнительной власти в одностороннем порядке отменить или усилить санкции. Он также вводит новые меры против Ирана в связи с его программой по созданию баллистических ракет", - пишет корреспондент. "Однако администрация Трампа утверждает, что ключевое положение принятого Сенатом законопроекта о контроле со стороны Конгресса неправомерно связывает руки администрации", - говорится в статье. Принятый Сенатом законопроект почти сразу оказался в процессуальном тупике, когда он был направлен в Палату представителей в прошлом месяце. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Кевин Брейди заявил, что законопроект задержан из-за нарушения конституции: билль, касающийся доходов, должен быть изначально предложен Палатой представителей. Несмотря на стремление обеих партий найти решение, администрация Трампа не заняла официальной позиции по законопроекту, на который, вероятно, будет наложено президентское вето, если фраза о контроле Конгресса не будет изъята из текста, полагает автор статьи. Источник: The Daily Beast