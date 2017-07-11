Выяснилось, что гламурная россиянка-юрист, встречавшаяся с Доном-младшим, принимала большое участие в политической жизни в США

"Женщину-юриста из Москвы, у которой была встреча с Дональдом Трампом-младшим, обвиняют в том, что она была агентом российского правительства. Однажды она выставила прокуратуре США счет на 50 тыс. долларов из отеля "Плаза" и ресторана, когда представляла своего клиента - российского олигарха по делу об отмывании денег в Нью-Йорке", - утверждает журналистка The Daily Mail Алана Гудман.

Наталья Весельницкая "участвовала в широкой промосковской юридически-правовой кампании в Вашингтоне, к которой имела отношение Fusion GPS - фирма, которая занимается сбором информации о политических соперниках. Именно эта фирма позднее предала огласке сенсационное досье, где утверждалось, что Дональда Трампа шантажирует Кремль", - пишет издание.

Гудман сообщает: "Председатель юридического комитета Сената Чарльз Грассли проводит проверку по жалобе, поданной прошлой весной в Минюст. В жалобе утверждалось, что Весельницкая и Fusion GPS действовали в качестве незарегистрированных иностранных агентов, когда работали на российского бизнесмена Дениса Кацыва, обвинявшегося властями США в отмывании денег".

"В 2015 году Весельницкая ездила с Кацывом и еще двумя российскими бизнесменами для встречи с работниками американской прокуратуры в Нью-Йорк, и тогда эта группа лиц включила в счет 50 тыс. долларов за расходы на поездку и переводчиков, по данным Daily Beast", - говорится в статье.

"Кацыв столкнулся с финансовыми трудностями из-за "Закона Магнитского" от 2012 года, на основании которого наложены санкции на российских госслужащих и бизнесменов", - пишет журналистка. В качестве ответной меры российские власти запретили гражданам США усыновлять российских детей. "Закон назван в честь российского юриста Сергея Магнитского, который умер при загадочных обстоятельствах в тюрьме в то время, как защищал своего клиента Билла Браудера", - говорится в статье.

"На протяжении последнего года Кацыв поддерживал лоббистские кампании с целью подрыва санкций через выражение сомнений в надежности Магнитского и Браудера, а также давления на американских законодателей в связи с запретом усыновлений", - говорится в статье.

Трамп-младший заявил, что Весельницкая при встрече в июне прошлого года не привела детали дискредитирующей информации о Хиллари Клинтон, которую обещала предоставить. "Вместо этого юрист, по некоторым сведениям, употребила время на разговор о запрете усыновлений", - пишет издание.

Автор сообщает: "Источник, близкий к Весельницкой, отрицал, что эта встреча имела какие-то неприглядные нюансы, - он сказал, что Весельницкая очень активно старалась разговаривать с людьми о проблеме усыновлений".

Летом прошлого года Весельницкая активно участвовала в кампании против "Закона Магнитского" в Вашингтоне, говорится далее. Так, 14 июня она была на заседании комитета по международным отношениям Палаты представителей США. "Говорят, что она появилась вместе с двумя лоббистами, которые тоже участвовали в усилиях при поддержке Кацыва по отмене запрета на усыновления. По некоторым сведениям, она также содействовала организации показа фильма, в котором высказаны сомнения в причастности россиян к смерти Сергея Магнитского, а в одном письме она утверждала, что представляла Human Rights Accountability Global Initiative Foundation - организацию, созданную Кацывом для лоббирования против запрета на усыновления", - говорится в статье.

Группа юристов Кацыва также заключила контракт с Fusion GPS, утверждает издание.

"Весьма настораживает, что Fusion GPS, как представляется, работала с человеком, связанным с российской разведкой (и уж тем более с человеком, который, как утверждалось, проводил кампании политической дезинформации) в рамках пророссийских лоббистских усилий, в то время как одновременно руководила созданием досье о Трампе и России, - написал сенатор Грассли в марте в министерство юстиции США. - Эти отношения усиливают сомнения по поводу этого и без того весьма сомнительного досье".

Издание напоминает: в досье утверждалось, будто в Москве Трамп заплатил проституткам, чтобы те обмочили кровать в гостиничном номере, где когда-то останавливался Барак Обама.