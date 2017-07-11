Министр юстиции Украины: "Фактически мы ведем войну с Российской Федерацией"

С 2014 года министру юстиции Украины Павлу Петренко поручена колоссальная задача - проведение реформы юстиции. О ней он рассказывает в интервью австрийской газете Die Presse.

"Фактически мы создаем новую систему правосудия, где персонал набирается по совершенно новым принципам, через публичные экзамены. Более того, судьи, начиная с Верховного судьи и заканчивая окружным судьей, больше не будут пользоваться неприкосновенностью - их можно будет привлекать к ответственности по суду", - сказал министр. На Украине сейчас более 8 тыс. судей, "и для большей части из них надо будет организовать новую процедуру отбора". "В течение трех лет судебная система будет воссоздана", - заверил министр.

"В последние 25 лет у судей был полный иммунитет от уголовного преследования, и сейчас у многих судей со стажем появилась проблема с объяснением, как они и их родственники заработали на свою собственность, - сообщил Петренко. - Новая электронная декларационная система стала основанием для ухода с должностей тех судей, который не смогли объяснить происхождение своего имущества".

Всего, по словам Петренко, "добровольно ушли 2 тыс. из 8 тыс. судей". "Но уход не освободит их от ответственности за незаконное обогащение или неправильно поданные данные в электронных декларациях", - подчеркнул Петренко.

Помимо этого, министр прокомментировал указ президента о запрете российских соцсетей: "Эти указы соответствуют Конституции. На кону стоит безопасность украинских граждан и украинского государства, а не ограничение или преследование свободы слова. В частности, в этих соцсетях работает свыше 800 групп, которые нелегальными путями собирают данные украинских граждан". Поэтому, уверен он, "введение санкций стало адекватным ответом". "Фактически мы ведем войну с Российской Федерацией. И это было правильным решением", - заключил политик.