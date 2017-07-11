Московский визит пана Ковнацкого

Правящая в Польше национал-консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) долгое время отличалась от других националистических сил в Европе одной особенностью: при лидере Ярославе Качиньском у партии был иммунитет против России. Последний считал ее не "поборником христианско-патриотических ценностей", а агрессором. "Но теперь почва под этой точкой зрения зашаталась: польские журналисты выяснили, что заместителя Качиньского в PiS, нынешнего министра обороны Антония Мацеревича долгие годы окружала сеть пророссийских активистов", - пишет Конрад Шуллер в газете Frankfurter Allgemeine.

Если не считать Качиньского, то Мацеревич "является важнейшим идеологом польских правых, который в зависимости от обстановки критикует то Германию, то ЕС, то Россию. Но новая книга журналиста Томаша Пьонтека о российских связях в окружении министра рискует уничтожить репутацию Мацеревича как непримиримого борца с врагами Польши", отмечает немецкий обозреватель.

В частности, в книге журналист описывает "случай полковника Кшиштофа Гая, которого Мацеревич буквально вернул из отставки и сделал членом польского Генштаба, где он занялся созданием польской территориальной армии. Тем не менее, Гаю пришлось уйти с должности в 2016 году, поскольку стало известно, что он одобрял российскую интервенцию на Украину и называл ее борьбой с фашистами", говорится в статье. Еще одной фигурой стал Мариан Чолуха, занимавший должность руководителя польского оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Он ушел после публикации информации о его связях с пророссийским "Европейским центром геополитического анализа" (ECAG).

Более того, контакты с ECAG в прошлом поддерживал один из замов Мацеревича - 37-летний Бартош Ковнацкий. Еще в 2012 году он ездил в качестве "наблюдателя" на президентские выборы в Россию, причем по приглашению ECAG. Все остальные наблюдатели, кстати, "были замечены в пророссийской деятельности, а один даже поддерживал хорошие отношения с сепаратистами на Украине", передает Шуллер.

На сайте российского Центризбиркома можно прочитать, что "тот самый Ковнацкий действительно был одним из четырех наблюдателей от "неправительственных организаций" из Польши на выборах 2012 года". Также в состав группы наблюдателей входили Чолуха и руководитель ECAG, глава польской пророссийской партии "Смена" Матеуш Пискорский. Последний в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым, руководил "международной наблюдательной миссией" из частично правоэкстремистски настроенных европейских политиков. Тогда миссия "наблюдала" за устроенным Москвой референдумом об отделении от Украины, говорится в статье. На фотографиях видно, как Пискорский за руку здоровается с лидером ДНР Александром Захарченко. "В такой вот компании будущий заместитель Мацеревича Ковнацкий ездил в качестве наблюдателя в Москву", - подчеркивает Шуллер.

Однопартиец Пискорского из "Смены" Конрад Рекас, также один из руководителей ECAG, подтвердил, что "Пискорский в 2012 году через "Европейский центр геополитического анализа" организовал поездку в Россию будущего замминистра Ковнацкого". "Пискорский организовал эту миссию и был посредником между польскими и российскими партнерами, - пишет Рекас в ответе на запрос издания. - Было мнение, что круг лиц вокруг Ковнацкого следовало познакомить с нашими российскими партнерами. В свою очередь, российские гражданские организации были заинтересованы в контактах с умеренно-правыми кругами в Польше, поскольку предполагали, что их власть в ближайшее время возрастет".

Какие же цели преследуют ECAG и "Смена"? - задается вопросом автор. Штаб-квартира "Смены" вплоть до последнего времени находилась в бывшем здании Советско-польской дружбы, а сама партия называла себя "первой неамериканской партией Польши". "Мы не хотим, чтобы Польше была отведена роль американского цепного пса", - говорили в партии. С 2016 года Пискорский находится под следствием. Следствие против него секретно, но Frankfurter Allgemeine удалось узнать, что "его обвиняют в шпионаже".

По словам Рекаса, Пискорский познакомил будущего подчиненного Мацеревича Ковнацкого не только с людьми из России, но и с частью националистической сети в Европе, которую поддерживает Путин, говорится далее. Рекас утверждает, что его "арестованный начальник в 2012 году свел замминистра с Альянсом европейских национальных движений (AENM)". И действительно, позже политик из французского "Национального фронта" Брюно Гольниш назвал будущего польского замминистра "подтвержденным членом AENM", так же, кстати, как и основателя партии Жан-Мари Ле Пена, и главу Британской национальной партии Ника Гриффина. Некогда и венгерская правоэкстремистская партия "Йоббик" входила в этот альянс.

Все эти связи Ковнацкого, подытоживает автор статьи, "бросают тень на министра обороны Мацеревича, который после огласки пророссийской деятельности и контактов его ближайших подчиненных оказывается довольно парадоксальной личностью". "С одной стороны, он уже несколько лет является кем-то вроде верховного жреца так называемого "смоленского культа" в Польше - движения, которое не перестает утверждать, что авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши и брат-близнец Ярослава Качиньского - Лех Качиньский, была не несчастным случаем, а результатом деятельности российских спецслужб. С другой стороны, не исключено, что антиевропейская линия польского правительства, куда входит Мацеревич, играет на руку Владимиру Путину", - говорится в статье.