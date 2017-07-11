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11 июля 2017 г.
11 июля 2017 г.

Шерри Фэй Цзюй | Financial Times

Китайский сервис микроблогов Weibo заблокировал потенциальную критику Путина

Пекин заблокировал все упоминания о Владимире Путине в популярных постах в Sina Weibo, китайском сервисе микроблогов, похожем на Twitter, таким образом обеспечив российскому президенту иммунитет от общественной критики, пишет The Financial Times.

"Цензура была введена в прошлые выходные, после того как президент США Дональд Трамп встретился с Путиным во время саммита G20 в Германии. Она характеризует нынешний золотой период китайско-российских отношений", - пишет автор статьи Шерри Фэй Цзюй.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву в этом месяце и заявил, что наступил "лучший в истории" период китайско-российских отношений, две страны являются самыми надежными стратегическими партнерами друг друга.

Любое упоминание о Путине в Weibo блогерами, у которых более тысячи фолловеров, вызывает на экран сообщение: "Этот пост не допускает комментариев". При этом Трампа и других лидеров "большой двадцатки" упоминать можно.

Путин стал первым иностранным лидером, получившим "привилегию" защиты от критики онлайн, сказал Цай Шэнькунь, пекинский журналист и критик. "Люди не могут говорить ничего плохого о Путине, как нельзя открывать дискуссию онлайн по вопросам, которые могут оказаться чувствительными для Пекина", - отметил он.

Источник: Financial Times


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