Законопроект Сената США о новых санкциях против России буксует

Безоговорочно одобренный Сенатом законопроект не нравится Белому дому, так как он ограничивает полномочия Трампа по снятию санкций без одобрения Конгресса, и не нравится энергетическим компаниям США, поскольку запрещает сотрудничество с Россией по всему миру. "Ястребы" опасаются, что из-за попыток смягчить законопроект может показаться, что республиканцы в Палате представителей проявляют мягкость к России.

Конгресс США стремится усилить санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года, сообщает The Wall Street Journal в редакционной статье.

Законопроект, который недавно был принят Сенатом 98 голосами против 2, содержит спешно написанное положение, которое может обернуться против интересов США, пишет издание. Проблема - в положении, которое расширяет ограничения для американских энергетических компаний в плане сотрудничества с российскими коллегами: им может быть запрещено не только инвестировать в нефтегазовые проекты в России, но и участвовать в любых мировых проектах, в которых задействованы российские компании.

Этим могут воспользоваться европейские и китайские компании, не связанные такими ограничениями, полагает WSJ.

"Белому дому не нравится законопроект о санкциях, так как он ограничивает полномочия президента Трампа по снятию санкций без одобрения Конгресса. Администрация может хранить молчание в надежде, что положение о нефтяных компаниях приведет к отклонению всего законопроекта в Палате представителей. Республиканцы, которые хотят действовать против России, не должны допустить этого", - говорится в статье.

На прошлой неделе сотрудники администрации Трампа частным образом собрались на Капитолийском холме, пытаясь смягчить законопроект, который может ввести новые санкции в отношении России и Ирана, как стало известно The Daily Beast.

Высокопоставленный сотрудник Минфина Джон Э.Смит, директор Управления по контролю за иностранными активами, встретился с сотрудниками Палаты представителей в прошлый четверг, чтобы обсудить изменение ключевого пункта законопроекта Сената.

"Суммарный эффект изменений, которые желает внести [администрация Трампа], безусловно, ослабит один из важнейших компонентов законопроекта", - заявил один помощник конгрессмена.

"Законопроект, который был одобрен подавляющим большинством в Сенате, может ввести новые санкции в отношении России и законодательно закрепить существующие в связи с ее вмешательством в выборы и наступлением на Восточную Европу, а также предоставить Конгрессу полномочия контролировать любые попытки исполнительной власти в одностороннем порядке отменить или усилить санкции. Он также вводит новые меры против Ирана в связи с его программой по созданию баллистических ракет", - пишет корреспондент.

Администрация Трампа утверждает, что ключевое положение принятого Сенатом законопроекта о контроле со стороны Конгресса неправомерно связывает ей руки.

Принятый Сенатом законопроект почти сразу оказался в процессуальном тупике, говорится в статье. Председатель бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Кевин Брейди заявил, что законопроект задержан из-за нарушения конституции: билль, касающийся доходов, должен быть изначально предложен Палатой представителей.

Несмотря на стремление обеих партий найти решение, администрация Трампа не заняла официальной позиции по законопроекту, на который, вероятно, будет наложено президентское вето, если фраза о контроле Конгресса не будет изъята из текста, пишет автор.

"Председатель одного из ключевых комитетов Палаты представителей, раздосадованный тем, что принятый Сенатом законопроект о санкциях в отношении России забуксовал в его палате, подумывает составить собственный план того, как наказать Москву, пока чиновники Белого дома лоббируют удаление клыков у этого документа", - сообщают корреспонденты Politico.

Беспокойство главы комитета по внешней политике Эда Ройса подчеркивает нарастающую тревогу республиканцев Палаты представителей, являющихся "ястребами" в отношении России: они опасаются, что из-за тайной кампании Белого дома по смягчению этого законопроекта может показаться, что они проявляют мягкость к России, говорится в статье.

"Пока законопроект буксует в Палате представителей, чиновники администрации Трампа получают ценное время на проталкивание поправок к законопроекту, дающих им больше свободы для формирования теплых дипломатических связей с давним врагом США", - считают авторы.

"Россию и Иран следует призвать к ответу за их агрессию, которая подрывает нашу национальную безопасность и мировую стабильность, - сказал Ройс в заявлении, сделанном для данной статьи. - Чем скорее мы этого добьемся, тем лучше".

Эшли Этьен, пресс-секретарь лидера демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси, заявила: "Республиканцы могли бы завтра положить принятый Сенатом двухпартийный законопроект на стол президенту, но вместо этого они всюду ищут оправдания для торможения этого процесса, ослабления законопроекта и предоставления России и Белому дому возможности сорваться с крючка. Республиканцам Палаты представителей пора прекратить этот цирк".

Высокопоставленные республиканцы в Палате представителей также ссылаются на возражения против законопроекта компаний нефтяной отрасли, в частности Exxon и Chevron, которые жалуются, что он может помешать им участвовать в проектах, связанных с Россией, что отрицательно скажется на их доходах.

"Однако некоторые "ястребы" начинают задаваться вопросом, не являются ли обе эти проблемы лишь поводом тянуть время, - говорится в статье. - Некоторые сенаторы-республиканцы побуждают Палату представителей просто принять их законопроект, ничего не меняя в поворотных положениях о сдерживании Трампа".