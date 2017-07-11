Бисмаркский саммит G20 в Гамбурге

Запада больше не существует как машины по навязыванию мирового порядка. Он больше не устанавливает темп; он больше не поучает; он больше не является единственным цивилизационным эталоном, пишет международный обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Саммит G20, объединивший глав государств и правительств самых экономически развитых стран мира, который прошел в Гамбурге 7-8 июля 2017 года, поразил умы. Прежде всего, визуально - телевизионное изображение имеет большое значение в современной геополитике, и телезрители всего мира были поражены жестокостью молодых людей, митингующих против системы: они сжигали машины, разбивали витрины, забрасывали камнями полицейских в славном городе Гамбурге, бывшей вотчине немецкой социал-демократии, говорится в статье.

"По сути, мы присутствовали при возвращении бисмаркского управления реальной политикой, когда державы могли создавать альянсы "по случаю", в зависимости от сегодняшний интересов, - полагает журналист. - Вспомним, как между двумя Берлинскими конгрессами 1878 и 1885 года канцлер Отто фон Бисмарк сумел последовательно завязать три различных альянса".

"Когда саммит впервые собрался в Вашингтоне в ноябре 2008 года по инициативе президента Саркози, G20 проходил при явном доминировании западного блока, пусть даже его американский лидер по небрежности спровоцировал планетарный финансовый кризис. Этот западный блок сегодня исчез, - утверждает Жирар. - Когда немецкий канцлер призывает Евросоюз "взяться за руки", Меркель предлагает своим партнерам выйти из-под американской опеки. Это связано с тем, что Дональд Трамп внушает Меркель не менее сильное отвращение, чем Владимир Путин. И своим выходом из Парижского соглашения по климату декабря 2015 года американский президент отмежевался от всех своих западных партнеров".

"Запад как пространство общих ценностей по-прежнему существует, но он больше не является машиной по навязыванию мирового порядка", - продолжает автор. "Такие державы, как Китай, Россия, Индия, Турция, Индонезия, смотрят на него со все возрастающей отстраненностью".

В новой системе в стиле Бисмарка Германия и Китай приняли на себя неформальное руководство крестовым походом против протекционизма, так как они являются двумя самыми крупными мировыми экспортерами, отмечает обозреватель.

"По досье сирийской войны фактически был установлен альянс между тремя великими державами, принявшими решение немедленно уничтожить ИГИЛ*: это Россия, Америка и Франция. Саудовская Аравия, являясь членом G20 и при этом весьма ненадежной страной, не смогла проникнуть в эту группу. При лабораторном анализе оружия, захваченного у бойцов ИГИЛ*, недавно было обнаружено, что большая его часть прибыла с военных заводов, расположенных на территории экс-Югославии, руководимых и проплаченных саудитами в 2013 году", - пишет автор.

"Турция, другой суннитский мусульманский член G20, охотно отвоевала бы у своего нового врага ИГИЛ* сирийский город Ракку, однако неформальные союзники, коими по этому вопросу являются Америка и Россия, препятствуют ей, предпочитая оставить эту задачу прогрессивным курдам и умеренным арабам региона", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.