Как захватить сверхтяжелые ядра?

Такие установки, как в Лаборатории ядерных реакций в российской Дубне, оснащаются все более высококачественными детекторами для исследования характеристик сверхтяжелых элементов, пишет журналист Le Monde Ваге Тер-Минасян.

В ходе монтажных работ в почти новом здании фабрики сверхтяжелых элементов в Дубне, в России, будет заключен циклотрон DC-280, снабженный многочисленными сепараторами и масс-спектрометрами. Эти установки должны предоставить ученым возможность производить всевозможные невиданные эксперименты со сверхтяжелыми ядрами, говорится в статье.

"Над установкой в Дубне работает небольшая французская команда IN2P3 из Национального центра научных исследований (CNRS), образованная из ученых Центра ядерных исследований Orsay и Института междисциплинарных исследований Hubert-Curien в Страсбурге. Благодаря дотации в размере 900 тыс. евро от Национального агентства научных исследований Франции (ANR), Арасели Лопес-Мартенс, Оливье Дорво и Бенуа Галль задумали детектор, названный "Габриэла": путем точного измерения электронов и испускаемых ими альфа- и бета-излучения станет возможно осуществлять спектроскопию сверхтяжелых ядер", - передает автор.

"В конечном счете, задачей этих исследований останется синтез новых химических элементов. Не только в Дубне - где рассматривается возможность заменить пучки ионов кальция-48 на пучки ионов титана-50, более дешевый синтез которых был разработан Бенуа Галлем в Страсбурге, - но также в Германии, Японии и даже во Франции, посредством запланированного запуска в лаборатории Ganil Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (CEA) и CNRS в городе Кан установки "S3" из комплекса оборудования Spiral 2", - говорится в статье.

"Несомненно, в предстоящие годы споры о том, как лучше назвать вновь открытые химические элементы, будут множиться: на линии прицеливания физиков элементы под номерами 119 и 120", - пишет Тер-Минасян.