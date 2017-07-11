Студент взял 45-минутное интервью после того, как был случайно показан номер телефона Мэттиса

Газета The New York Post рассказывает, что десятиклассник Тедди Фишер из штата Вашингтон получил 45-минутное интервью с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, написав смс на его номер, случайно засветившийся в The Washington Post. Газета опубликовала фотографию охранника Трампа Кита Шиллера, несущего стопку документов, на которую был наклеен стикер с именем и телефоном Мэттиса.

"Страннее, чем узнать личный номер сотового телефона министра обороны Соединенных Штатов Джеймса Мэттиса благодаря утечке, - только получить от него ответный звонок", - написал Фишер в статье, опубликованной в газете The Islander школы "Mercer Island".

"Возможно ли для Вас дать интервью? Кстати, Ваш личный номер слили, его узнала американская публика, чудесного дня!" - говорилось в смс-сообщении, отправленном Фишером Мэттису.

"Получившееся в результате интервью стало вдумчивой беседой по ряду тем, относящихся к внешней и внутренней политике, с советом выпускникам: "Учите историю и принимайте участие", - передает журналистка.

"Если вы можете помочь обществу, в 45 лет вы не будете лежать на кушетке у психиатра, вопрошая, что вы сделали со своей жизнью", - заявил Мэттис.

"Мэттис также сказал, что для президента Обамы было бы лучше слушать госсекретаря Хиллари Клинтон, а бороться с радикальной идеологией за рубежом стало бы легче, если бы США заплатили за отправку мальчика и девочки из каждой школы Афганистана, Сирии и других стран на учебу в США на год", - передает издание.

"Я думаю, что идеологии можно что-то противопоставить, показав людям лучшее образование и надежду на будущее", - сказал шеф Пентагона.