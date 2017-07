11 июля 2017 г. Меган Тухей и Стив Эдер | The New York Times Как конкурс красоты повлек за собой встречу Трампа-сына с россиянкой-юристом Летом 2013 года Дональд Трамп гадал, встретится ли с ним осенью российский президент Путин на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", напоминают журналисты The New York Times Меган Тухей и Стив Эдер. "Если да, станет ли он моим новым лучшим другом?" - вопрошал Трамп в Twitter. "Путин не смог присутствовать на конкурсе, но это состязание в Москве привело семейство Трамп к партнерству с Эмином Агаларовым, который в России является поп-звездой, и с его отцом Аразом - с дуэтом, который осуществляет в России крупные проекты в сфере недвижимости и, похоже, находится в дружеских отношениях с Кремлем", - говорится в статье. "С тех пор Эмин Агаларов неоднократно хвастался тем, что поддерживает теплые отношения с Трампом. А пресс-агент Агаларова-младшего сказал в понедельник, что это его клиент попросил, чтобы во время президентской кампании Дональд Трамп-младший поговорил женщиной-юристом, имеющей связи с Кремлем", - пишет издание. Дональд Трамп-младший сказал, что юрист пообещала компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, но не предоставила ее и вскоре перешла к спорному вопросу американо-российских отношений. Отец и сын Агаларовы руководят "Крокус груп", крупной строительной компанией в России. "Трамп, в то время владевший правом на проведение "Мисс Вселенная", выбрал Агаларовых для организации конкурса в Москве в 2013 году, а также обсуждал идею сотрудничества с ними при возведении высотного здания в Москве. Он также снялся в одном из видеоклипов Эмина Агаларова, в котором фигурировали участницы конкурса", - говорится в статье. В 2015 году Трамп так описывал в интервью эту поездку в Москву: "Я встречался с людьми из высших сфер, как с олигархами, так и с генералами, с людьми из высших кругов правительства. Я не могу углубляться в подробности, но я вам скажу, что встретился с людьми из верхушки и отношения сложились экстраординарные". "В прошлом году Араз Агаларов сказал в интервью The Washington Post, что Путин планировал встретиться с Трампом во время визита последнего в Москву, но в последнюю минуту был вынужден отменить встречу из-за сложностей с графиком. Взамен, сказал он, Агаларовы передали [Трампу] приветливую записку от Путина и традиционную русскую шкатулку в подарок", - говорится в статье. Эмин Агаларов сказал, что его взаимоотношения с Трампом начались, когда он попросил, чтобы в клипе на песню Amor снялась "Мисс Вселенная-2012" Оливия Кулпо. "Во время пребывания в России некоторые конкурсантки, в том числе Эрин Брейди, "Мисс США" того года, были обязаны сниматься в сценах для клипа Amor, - говорится в статье. - В интервью в начале этого года Брейди сказала, что женщинам не заплатили за эту работу - она рассматривалась как необходимое условие". Издание отмечает, что в Москве Трамп нашел время для съемок в клипе Агаларова, а также обсуждались сделки в сфере строительства, и состоялись знакомства с другими россиянами, у которых хорошие связи. "По сообщению Bloomberg News, в тот вечер, когда проводился конкурс, Агаларовы и Герман Греф (экс-министр экономики, ныне глава государственного "Сбербанка") дали ужин в честь Трампа", - пишет издание. "Надежда на сделку с Агаларовыми появилась после того, как члены семьи Трамп с конца 1980-х много раз неудачно пытались прорваться на рынок недвижимости в России", - отмечают авторы. В 2008 году Дональд Трамп-младший сказал на конференции в сфере недвижимости, что за 18 месяцев посетил Россию раз шесть, но признал, что российский рынок сложный. "Есть проблема: вернутся ли ко мне когда-нибудь деньги, вложенные в эту сделку, и могу ли я по-настоящему доверять человеку, с которым заключаю сделку?" - передает издание. По поводу совместных планов Трампа с Агаларовыми газета сообщает: "В марте Эмин Агаларов сказал в интервью Forbes, что планы совместного проекта были отменены, когда Трамп стал кандидатом на выборах, но президент сохранил контакты с его семьей". Источник: The New York Times