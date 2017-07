11 июля 2017 г. Мэтт Апуццо, Джо Бекер, Адам Голдман и Мэгги Хаберман | The New York Times Трампу-младшему сообщили в электронном письме о российской попытке посодействовать избирательной кампании "Прежде чем организовать встречу с российской женщиной-юристом, имеющей связи в Кремле, которая, как он полагал, собиралась предложить ему компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон, Дональд Трамп-младший был проинформирован по e-mail, что эти материалы - элемент усилий российского правительства по содействию успеху кандидатуры его отца", - утверждает The New York Times, ссылаясь на трех неназванных лиц, осведомленных об этом электронном письме. Отправитель письма - Роб Голдстоун, пресс-агент, в прошлом журналист британского таблоида. По данным издания, он помогал организовать вышеупомянутую встречу Трампа-младшего с российским юристом, которая состоялась в июне прошлого года. "В заявлении в воскресенье Трамп-мл. признал, что был заинтересован в получении компрометирующей информации о г-же Клинтон, но не дал никаких указаний на то, допускал ли он, что юрист может оказаться доверенным лицом Кремля", - говорится в статье. (См. Сын Трампа встретился с женщиной-юристом из России после того, как ему пообещали компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон). "Письмо Голдстоуна, судя по тому, как три источника пересказали его журналистам The New York Times, указывает, что источником потенциально-дискредитирующей информации было российское правительство. В нем нет конкретики о более широких попытках Москвы посодействовать кампании Трампа", - пишет издание. Авторы отмечают: "Ничто не свидетельствует, что обещанная компрометирующая информация была как-то связана со взломом компьютеров, который был совершен российским правительством (так в оригинале. - Прим. ред.) и привел к публикации тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии (D.N.C.). Встреча состоялась менее чем за неделю до того, как было широко сообщено, что российские хакеры проникли на серверы комитета". И все же, по мнению издания, электронное письмо Голдстоуна очень заинтересует министерство юстиции США и Конгресс. Алан Фьютерфас - адвокат, которого нанял Трамп-младший, - заявил изданию в понедельник: "Много шума из ничего - вот что это такое, на мой взгляд". На встрече также присутствовали зять президента Трампа Джаред Кушнер и тогдашний глава избирательного штаба Трампа Пол Дж.Манафорт. Издание сообщает: "Голдстоун является представителем российской поп-звезды Эмина Агаларова, отец которого был деловым партнером президента Трампа по проведению в Москве конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2013 году. В понедельник Голдстоун сказал, что Агаларов попросил его устроить встречу с участием Дональда Трампа-младшего и российского юриста Натальи Весельницкой". "Он сказал: "Мне говорят, что у нее есть информация о незаконных пожертвованиях на кампанию в D.N.C.", - вспоминает Голдстоун. По словам Голдстоуна, после этого он написал Дональду Трампу-младшему электронное письмо, где обрисовал то, чем юрист, по ее словам, располагала, говорится в статье. "Но Голдстоун, написавший электронное письмо более года назад, отрицал, что знал о причастности российского правительства к этому делу, уверяя, что это ему и в голову не приходило. "Никогда, никогда, никогда", - сказал он. Позднее, после того как нашей газете пересказали это письмо, нам не удалось связаться с ним для получения дальнейших комментариев, сообщают журналисты. "В интервью Голдстоун сказал, что, насколько он понял, Весельницкая была просто "частным лицом", которому Агаларов хотел оказать услугу. Он также сказал, что не знает, был ли вовлечен в это отец Агаларова - Араз Агаларов, московский магнат недвижимости, о котором известно, что он близок к российскому президенту Путину. Агаларов-старший и Трамп-младший работали сообща над планами возведения в Москве "Башни Трампа", но проект так и не осуществился", - пишет издание. Голдстоун сказал, что его воспоминания о встрече в основном совпадают с рассказом Дональда Трампа-младшего, который содержится в его заявлении для прессы в минувшее воскресенье. "По словам Голдстоуна, Весельницкая сделала "просто расплывчатое, в общих чертах заявление о финансировании кампании и о том, что люди, в том числе русские, живущие по всему миру, вносят пожертвования, хотя им не следует этого делать", а затем перешла к своим аргументам против "Закона Магнитского", - пишет издание. "Это была самая нелепая бессмыслица, какую я только слышал", - добавил Голдстоун. В статье говорится: "Весельницкая, со своей стороны, отрицала, что речь вообще шла о кампании или о компрометирующих материалах о г-же Клинтон. Она сказала, что никогда не действовала по поручениям российского правительства. Пресс-секретарь Путина сказал в понедельник, что не знает Весельницкую и не был осведомлен о встрече, состоявшейся в июне 2016 года". Источник: The New York Times