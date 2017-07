11 июля 2017 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Северокорейцы в России работают "фактически в положении рабов" "Во всей Западной Европе и в Соединенных Штатах иммигранты из более бедных стран, будь то водопроводчики из Польши или сельскохозяйственные рабочие из Мексики, стали громоотводами для экономических тревог по поводу дешевой рабочей силы, - отмечает Эндрю Хиггинс в The New York Times. - Однако российский город Владивосток, что на Тихом океане, с готовностью принял новый символ разрушенных глобализацией границ - северокорейского маляра". "В отличие от рабочих-мигрантов в большинстве западных стран, обездоленные ремонтники из Северной Кореи настолько востребованы здесь, что помогли России как минимум догнать Китай - главного покровителя Пхеньяна - по привлечению рабочей силы из обнищавшей, но обладающей ядерным оружием страны", - говорится в статье. "Правозащитные группы утверждают, что этот контролируемый государством трафик равносилен работорговле, однако в Северной Корее настолько отчаянные условия жизни, что рабочие часто дают взятки, лишь бы добиться отправки в Россию. Российские строительные компании и россияне, которым нужно делать ремонт дома, принимают их с восторгом", - утверждает Хиггинс. "Они быстрые, дешевые и очень надежные, гораздо лучше русских рабочих, - сказала Юлия Кравченко, 32-летняя владивостокская домохозяйка. - Они ничего, кроме работы, не делают с утра до ночи". "Рабочие привычки, вызывающие восторг у домовладельцев во Владивостоке, также обеспечивают остро необходимыми деньгами самый изолированный режим в мире - наследную диктатуру в Пхеньяне, полную решимости создать ядерные бомбы, а также ракеты, способные достичь Соединенных Штатов", - отмечает журналист. "Ремонтная индустрия находится на более безобидном конце северокорейской программы по экспорту рабочей силы. Штукатуры-маляры обычно не подвергаются такому жестокому обращению, какое приходится переносить северокорейцам, работающим на лесоповале или на строительных площадках России", - говорится в статье. Хотя их жестко контролируют надсмотрщики из "Трудовой партии Кореи", правящей партии режима, они, как правило, не живут в "рабских условиях", о которых говорится в ежегодном отчете Государственного департамента США о торговле людьми. "И все-таки ремонтные рабочие тоже страдают от того, что правозащитные группы называют самой вопиющей особенностью пхеньянской программы по экспорту рабочей силы: львиную долю заработков конфискует государство, - сообщает Хиггинс. - В длинном отчете о северокорейских рабочих в России, выпущенном в прошлом году Центром баз данных по правам человека в Северной Корее (организация базируется в Сеуле), говорится, что "Трудовая партия Кореи" забирает 80% заработка, получаемого работниками лесоповалов, и не менее 30% зарплат строительных рабочих. Дополнительные деньги изымаются в счет покрытия расходов на проживание, обязательных отчислений в так называемый фонд лояльности и других "пожертвований". Как утверждает отчет, эта "эксплуатационная структура" представляет собой "одну из основополагающих причин нечеловечески тяжелого труда корейских рабочих в России". По оценкам этой правозащитной группы, власти Северной Кореи получают не менее 120 млн долларов в год от своих рабочих, отправленных в Россию. По ее данным, в РФ трудится почти 50 тыс. северокорейцев. В других исследованиях говорится, что их от 30 до 40 тыс. - и это все равно больше, чем в Китае или на Ближнем Востоке, сообщает автор. Россиянин, начальник владивостокской ремонтной компании, нанимающей десятки северокорейцев, сообщил, что в последние 10 лет суммы, изымаемые из их зарплат, возросли с 17 тыс. рублей в месяц в 2006 году до 50 тыс. теперь. Самые высокооплачиваемые рабочие теряют не менее половины ежемесячного заработка, а бригадир каждой бригады дополнительно платит за поиск работы для его подчиненных. "Русский попросил, чтобы его имя не называли, так как он боится, что надсмотрщики из "Рабочей партии" накажут его сотрудников или не дадут им работать с ним", - пишет Хиггинс. Журналист отмечает, что увеличение конфискуемых сумм последовало за резким падением цены рубля - "удручающим обстоятельством для режима, который хочет долларов, а не рублей". Наращивание поборов более чем перекрыло скачок курса. "Начальник-россиянин рассказал, что северокорейцы "безумно перерабатывают", никогда не жалуются и звонят ему в 6:00 даже в выходные, если он еще не приехал показать им, где красить или штукатурить", - передает автор. "Они не берут выходных. Они едят, работают и спят - и все. Они фактически в положении рабов", - признал он. Источник: The New York Times