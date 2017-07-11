Нетерпение Республиканской партии США нарастает из-за буксующего законопроекта о российских санкциях

"Председатель одного из ключевых комитетов Палаты представителей, раздосадованный тем, что принятый Сенатом законопроект о санкциях в отношении России забуксовал в его палате, подумывает составить собственный план того, как наказать Москву, пока чиновники Белого дома лоббируют удаление клыков у этого документа", - сообщают Рэчел Бэйд, Элана Шор и Джош Доуси в Politico.

"Председатель комитета Палаты представителей по внешней политике Эд Ройс, возможно, напишет свой законопроект о российских санкциях, если Палата представителей в ближайшее время не обсудит и не примет сенатский законопроект, сообщили источники, осведомленные о его позиции", - говорится в статье.

"Беспокойство этого представителя Калифорнии подчеркивает нарастающую тревогу республиканцев Палаты представителей, являющихся "ястребами" в отношении России: они опасаются, что из-за тайной кампании Белого дома по смягчению этого законопроекта может показаться, что они проявляют мягкость к России. Кроме того, это сигнал, призывающий поторопиться лидеров республиканцев Палаты представителей, которые, по мнению депутатов от обеих партий, двигаются слишком медленно", - говорится в статье.

"Между тем лидеры республиканцев в Палате представителей обвиняют в заминке коллег-демократов, так как демократы возразили против предложения ограничить их полномочия на предоставление Трампу права облегчать санкции, наложенные на правительство Путина. Демократы оспаривают эту отговорку", - передают журналисты.

"Пока законопроект, в прошлом месяце принятый Сенатом 98 голосами против 2, буксует в Палате представителей, чиновники администрации Трампа получают ценное время на проталкивание поправок к законопроекту, дающих им больше свободы для формирования теплых дипломатических связей с давним врагом США", - считают авторы.

"Россию и Иран следует призвать к ответу за их агрессию, которая подрывает нашу национальную безопасность и мировую стабильность, - сказал Ройс в заявлении, сделанном для данной статьи. - Чем скорее мы этого добьемся, тем лучше".

Журналисты рассказывают о препятствиях к принятию законопроекта о санкциях. Изначально лидеры Республиканской партии поставили на вид, что он должен исходить от Палаты представителей, так как санкции, о которых в нем идет речь, влияют на доходы США. Была предложена поправка, позволяющая обойти этот момент, однако лидеры республиканцев добавили к ней еще одну, лишающую демократов Палаты представителей возможности провести голосование по вопросу, надо ли лишать Трампа возможности единолично ослабить санкции. Демократы возражают против этой поправки, и республиканцы упрекают их в задержке принятия законопроекта.

Эшли Этьен, пресс-секретарь лидера демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси, заявила в ответ на эти обвинения: "Несколько недель демократы Палаты представителей призывают к немедленным действиям по поводу сенатского законопроекта, тогда как республиканцы использует всевозможные трюки, чтобы препятствовать этому. Республиканцы могли бы завтра положить принятый Сенатом двухпартийный законопроект на стол президенту, но вместо этого они всюду ищут оправдания для торможения этого процесса, ослабления законопроекта и предоставления России и Белому дому возможности сорваться с крючка. Республиканцам Палаты представителей пора прекратить этот цирк".

Высокопоставленные республиканцы в Палате представителей также ссылаются на возражения против законопроекта о санкциях, высказываемые нефтяной отраслью, в частности, компаниями Exxon и Chevron, которые, по словам осведомленных лиц, жалуются, что он может помешать им участвовать в проектах, связанных с Россией, что отрицательно скажется на их доходах.

"Однако некоторые антироссийски настроенные "ястребы" начинают задаваться вопросом, не являются ли обе эти проблемы поводом тянуть время, - говорится в статье. - Некоторые сенаторы-республиканцы побуждают Палату представителей просто принять их законопроект, ничего не меняя в поворотных положениях о сдерживании Трампа".