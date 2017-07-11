Экономист: "Российские финансы находятся в очень хорошем состоянии"

После катастрофы с малайзийским лайнером в небе над Донбассом, уничтоженным в июле 2014 года ракетой из зенитного комплекса "Бук", Евросоюз ввел экономические санкции против России. Россия на два года погрузилась в рецессию, однако с начала текущего года ситуация улучшается: ВВП снова показывает рост. По прогнозам, в 2017 году он составит от 0,7 до 1,5%. В интервью немецкому журналу Der Spiegel ирландский экономист Крис Уифер, более 19 лет проработавший в России, объясняет, почему Россия перенесла "двойной шок" - санкции и падение цен на нефть - значительно лучше, чем ожидалось.

"В 2014 году действительно бытовало мнение, что экономика упадет на 10% и в 2015 году у России закончатся деньги. Но этого не случилось, и главная причина заключается в гибком курсе рубля", - сказал Уифер. Центробанк России - в отличие от других стран-производителей нефти, у которых сейчас намного больше проблем, - "не занимался искусственной поддержкой рубля, когда у него начались проблемы из-за снижения нефтяных цен".

Более того, после событий 2014 года "значительно сократился импорт дорогостоящей продукции из-за границы, и от этого выиграли отечественные компании". "Сейчас российская экономика очень конкурентоспособна. Зарплаты сократились, налоги довольно низкие, и поэтому для многих производителей Россия сейчас даже выгоднее, чем Китай", - подчеркнул экономист. "В то же время государственный бюджет остался стабилен: хотя цена на нефть в долларах упала, каждый доллар давал больше рублей. Благодаря этому правительство в состоянии финансировать пенсии и государственные расходы". В целом, российские финансы, уверен Уифер, "сейчас находятся в очень хорошем состоянии: госдолг заметно ниже, чем у большинства западных стран. (...) Резервы ЦБ снова выросли с 350 до 400 млрд долларов. Также прекратился временный отток капитала".

Тем не менее, Уифер считает маловероятным более сильный рост экономики РФ в ближайшие годы: "В 2017-2018 годах максимальный ожидаемый рост - 1,5%, в 2019-м и 2020-м - 2-2,5%. Большего с нынешней структурой российской экономики ждать не стоит". Российские власти, по словам экономиста, хотят "видеть рост в 4%. Но для этого России необходим более интенсивный приток иностранных инвестиций, а он требует уверенности инвесторов в том, что уж на этот раз правительство точно заинтересовано в улучшении инвестиционных условий и бизнес-климата".

Отвечая на вопрос издания, стоил ли ждать серьезных реформ в России, Уифер ответил, что "ему кажется, что в последнее время высокопоставленные чиновники поняли необходимость настоящих перемен": "Иначе экономика будет находиться в шаге от стагнации, в обществе может начаться ответная реакция, и это обернется определенными политическими последствиями".

"Я уже 19 лет работаю в России, и за это время понял, что страна и правительство начинают принимать правильные меры лишь тогда, когда у них не остается иного выбора или когда последствия бездействия окажутся еще хуже. Я полагаю, что сейчас Путин осознал это", - подытоживает Уифер. По мнению экономиста, Путин "хочет войти в историю как человек, который оставил страну в значительно лучшем состоянии, нежели получил". "Да, сегодня позиция России в мире укрепилась, она снова сидит за столом переговоров в глобальной политике, - сказал собеседник издания. - Экономика стала благополучнее, чем после хаоса 1990-х, но она все равно слаба. Опросы общественного мнения показывают, что недовольство людей по этому поводу растет. И если Путин сейчас не займется экономикой, уже во время следующего президентского срока он потеряет поддержку общества".