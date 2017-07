11 июля 2017 г. Майкл Макфол | The Washington Post Почему решение о "движении вперед" с Путиным - большая ошибка Комментируя первую встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, госсекретарь США Рекс Тиллерсон похвалил обоих президентов за стремление забыть о прошлом и двигаться дальше, пишет на страницах The Washington Post Майкл Макфол, бывший посол США в России в 2012-2014 годах. Говоря об отрицании Путиным вмешательства в американские выборы 2016 года, Тиллерсон заявил: "Я думаю, что два президента, и я считаю это правильным, сфокусировались на движении вперед, на том, как двигаться вперед с этой точки. Потому что я совершенно не уверен, что мы вообще когда-либо придем к какому-то согласованному решению по этому вопросу между нашими двумя странами". "Все американские президенты хотят нового начала в вопросах как внутренней, так и внешней политики, - признает Макфол. - Это одна из причин, по которой мы избираем новых лидеров, мы хотим изменений. Но приложение этого стремления к российско-американским отношениям сегодня служит интересам Путина, а не нашим интересам. Это предписание по улучшению наших двусторонних отношений предполагает ложное чувство общей ответственности за прошлые конфликты. Это неверно". "Действия Путина, а не решения, принятые президентами Бараком Обамой и Джорджем Бушем, внесли непосредственный вклад в наиболее трудноразрешимые вопросы американо-российских отношений сегодня, как и в трения между Россией и многими нашими союзниками, - поясняет автор. - Обещание забыть об этих проблемах, созданных Путиным, освобождает Кремль от ответственности, не принося Соединенным Штатам никакого позитивного исхода взамен. Это плохая сделка для американского народа и для наших союзников. Фактически, это вообще не сделка - это идеальный подарок для Путина". "Совершенно очевидно, - продолжает экс-посол в Москве, - что именно Путин создал этот спорный "вопрос" (эвфемизм Тиллерсона, не мой) в двусторонних отношениях - о российском вмешательстве в американские выборы. Обама не разжигал этой конфронтации, Путин сделал это единолично. Убрать эту проблему из повестки американо-российских отношений во имя укрепления будущего сотрудничества - это полная капитуляция. Трамп и Путин могут оставаться при своих мнениях в вопросах политики, но мы не можем оставаться при своих мнениях по фактам, особенно когда эти факты касаются нарушения американского суверенитета". По мнению автора, Путин, а не Обама, ответственен за двусторонний тупик по вопросу Украины: это он принял решение об аннексии Крыма и помогает сепаратистскому движению на востоке Украины. И хотя "Путин не начинал ужасающего конфликта в Сирии, своими действиями он определенно внес вклад" и в усугубление ситуации внутри этой разгромленной страны, и в ухудшение отношение США и России, утверждает Макфол. "Для любого американского президента разрушение Путиным демократии в России должно стать еще одним спорным вопросом американо-российских отношений, созданным Кремлем, а не Белым домом. Однако полное безразличие Трампа по этому вопросу означает, что он уже убрал его из повестки американо-российских отношений", - сожалеет автор. Источник: The Washington Post