11 июля 2017 г. Рашель Крайгер | The Washington Post Дела в Венесуэле так плохи, что люди экономят зубную пасту "Пять лет назад, когда Уго Чавес был президентом, а Венесуэла - совсем другим местом, Анна Маргарита Ранхель еще могла позволить себе пойти в кино и на пляж или купить необходимые продукты, чтобы испечь пирожные", - пишет журналистка The Washington Post Рашель Крайгер. "Даже три года назад, когда объем экономики страны начинал серьезно сокращаться, Ранхель зарабатывала достаточно для того, чтобы время от времени побаловать себя газировкой или мороженым", - говорится в статье. "Сейчас она тратит все, что зарабатывает, на еду. Ее обувь потрепана и разорвана, но она не может позволить себе новую. Тюбик зубной пасты стоит половину недельной заработной платы", - отмечает автор статьи. "Я всегда любила чистить зубы перед сном. Я имею в виду, так и положено, верно?" - говорит Ранхель, которая работает на косметической фабрике в маленьком городе Гуаренас. "Теперь мне приходится выбирать, - говорит она. - Поэтому я делаю это только по утрам". "Усиление экономического и политического кризиса в Венесуэле за последние три месяца заставило выйти на улицы тысячи демонстрантов, и в ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, 75 человек. Большое число венесуэльцев тратят все, что зарабатывают, на то, чтобы не голодать", - говорится в статье. Поскольку валюта Венесуэлы быстро обесценивается, новой минимальной зарплаты хватает только на шесть фунтов сухого молока или пять упаковок яиц. С учетом неофициального обменного курса, средний доход работника составляет примерно 33 доллара в месяц (в соседней Колумбии - около 250 долларов), сообщает журналистка. Ранхель считает, что ей повезло, потому что она объединяет свой доход с заработками трех сыновей. Но даже с учетом того, что четверо взрослых получают минимальную заработную плату, холодильник почти всегда пуст, говорится в статье. Семья исключила из рациона говядину, курицу, салат и фрукты. Вместо этого Ранхель и ее сыновья едят рис, бобы, юкку, бананы, сардины и иногда яйца. "Раньше мы могли позволить себе сок за едой, - сказала Ранхель. - Мне его так не хватает". "И шоколад! Мы даже не можем купить чашку кофе по дороге на работу", - пожаловалась она. "В квартале Ранхель нередко можно встретить таких людей, как Райнер Фигейроа - очень худой 30-летний мужчина с усталыми глазами. За последние полгода, по его словам, Фигейроа похудел на 24 фунта, поскольку его минимальной зарплаты хватает на то, чтобы съедать небольшие порции еды два раза в день. Остальные продукты предназначены его жене и трем детям", - пишет журналистка. "Фигейроа работает на фабрике подгузников, но подгузники там больше не производят. Из-за нехватки сырья и падения импорта многие венесуэльские заводы работают на половину мощности или еще меньше, вину за что многие экономисты возлагают на неграмотное регулирование цен и валютных курсов правительством", - говорится в статье. "Мне нравится смотреть шоу Кардашьян, потому что можно увидеть, как живут люди, у которых есть все, - рассказала Ранхель. - И на мгновение забываешь, какая жизнь у тебя". Источник: The Washington Post