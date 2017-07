11 июля 2017 г. Элахе Изади | The Washington Post Как Трамп в 2013 году снялся в клипе на песню в стиле европоп, которая связана с очередной полемикой на российскую тему Одна из эпизодических ролей, сыгранных Дональдом Трампом в произведениях поп-культуры, - а именно, в видеоклипе In Another Life российского поп-музыканта Эмина Агаларова - теперь стала элементом очередной политической полемики, отмечает журналистка The Washington Post Элахе Изади. "Встреча Дональда Трампа-младшего с российской женщиной-юристом, которая якобы располагала информацией, потенциально способной нанести ущерб избирательной кампании Хиллари Клинтон, была организована музыкальным пресс-агентом Робом Голдстоуном по просьбе одного из его клиентов - Эмина Агаларова", - говорится в статье. Голдстоун - соучредитель фирмы OUI 2 Entertainment. Она "занималась продвижением выступления Эмина с Дэвидом Фостером в Петербурге (Emin and David Foster Live in St. Petersburg) и конкурса красоты "Мисс Вселенная" 2013 года, который Агаларов и его отец, состоятельный московский девелопер Араз Агаларов, помогли провести в Москве", - пишет журналистка. Эмин Агаларов - вице-президент российской компании "Крокус Груп", где его отец является президентом. "Семья близка к российскому президенту Путину: компания Агаларова получила несколько крупных госконтрактов на строительство, а Араз Агаларов получил престижный Орден Почета РФ после конкурса "Мисс Вселенная" в Москве", - утверждает издание. В прошлом году Эмин Агаларов сказал нашей газете, что его взаимоотношения с Трампом начались, когда музыкант пригласил "Мисс Вселенную" Оливию Кулпо снятья в его клипе, а затем заинтересовался этим конкурсом красоты. "Мы пару раз встречались в Лас-Вегасе, а потом мы встретились здесь во время самого конкурса, - говорил он тогда. - Так мы стали, в сущности, вначале партнерами, а впоследствии друзьями". Журналистка также пересказывает рассказ Агаларова о съемках самого Трампа в его клипе: Трамп пришел на съемки в 7:00, спросил, куда ему сесть, и снялся в одном дубле. "Он актер на профессиональном уровне", - заметил певец. Источник: The Washington Post