11 июля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Ловушка антироссийских санкций Конгресс США стремится усилить санкции против России за вмешательство в выборы 2016 года, сообщает The Wall Street Journal в редакционной статье и призывает: "Пожалуйста, займитесь этим". "Законопроект, который недавно был принят Сенатом 98 голосами против 2, содержит спешно написанное положение, которое может обернуться против интересов США. Палата представителей способна устранить потенциальный ущерб", - говорится в статье. Проблема - в положении законопроекта, которое расширяет ограничения для американских энергетических компаний в плане сотрудничества с российскими коллегами. Американским компаниям уже запрещено инвестировать в нефтегазовые проекты в России, а данный законопроект запрещает им участвовать в любых мировых проектах, в которых задействованы российские компании, поясняет издание. Этим могут воспользоваться европейские и китайские компании, не связанные такими ограничениями. Россия даже может воспользоваться этими правилами, чтобы нанести ущерб американским компаниям, подавая заявки на участие в проектах лишь для того, чтобы вытолкнуть из них американцев, полагает WSJ. Нефтегазовая промышленность в целом поддерживает санкции, но хочет изменить это положение. "Белому дому не нравится законопроект о санкциях, так как он ограничивает полномочия президента Трампа по снятию санкций без одобрения Конгресса. Администрация может хранить молчание в надежде, что положение о нефтяных компаниях приведет к отклонению всего законопроекта в Палате представителей. Республиканцы, которые хотят действовать против России, не должны допустить этого", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal