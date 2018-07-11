Действительно ли Россия провела в Сирии первую в современной истории успешную иностранную военную операцию на Ближнем Востоке?

На вопросы издания Atlantico.fr отвечает Ролан Ломбарди, независимый консультант и аналитик JFC-Conseil, доктор исторических наук и научный сотрудник Института исследований арабского и мусульманского мира Университета "Экс-Марсель".

"У российского успеха в Сирии множество причин. Я не стану вдаваться в чисто военные детали, позволившие России навязать свою волю на месте событий", - сказал Ломбарди.

"Я лишь быстро замечу, что русские всегда действуют и идут на риск лишь после долгих размышлений и имея план и стратегию. Некоторые французские "специалисты", основываясь на идеологии и неискоренимом антипутинизме, в самом начале прямого вмешательства России в сентябре 2015 года предсказывали, что Сирия станет для российской армии грязным делом и новым Афганистаном. Однако сравнивать российскую интервенцию в Сирии с советским вторжением в Афганистан в 1979 году - это полное заблуждение. Прежде всего, местный и международный контекст совершенно иной. Кроме того, российские стратеги изучили свои былые ошибки (Афганистан, первая чеченская война) и сумбурные действия (Грузия)", - напоминает эксперт.

"Наряду с этим, состояние российских вооруженных сил существенно улучшилось с 2008 года, после войны в Грузии. В настоящее время российская армия извлекает пользу из крайне амбициозного плана по модернизации (23 млрд рублей к 2020 году) и планирует обновление 70% оборудования. Первые результаты этой программы, а также тактические и оперативные разработки были обнаружены во время Крымского дела, где российская интервенция явила собой образец профессионализма", - считает Ломбарди.

"Но, в конечном счете, российский успех в Сирии обусловлен гораздо более глобальной стратегией, соединяющей модернизированные и опробованные тактику и военную машину с эффективностью международной дипломатии, как региональной, так и локальной (я напомню о создании русскими на месте Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, предназначенного для военных переговоров, защиты перехода бойцов, помощи населению и координации с гражданскими властями, а также различных НПО и служб ООН). Нет сомнений в том, что дипломатические успехи Кремля, его дипломатов и переговорщиков войдут в историю", - утверждает аналитик.

"Все поставлено на службу большой политики (и геополитических целей), ясной, последовательной и устойчивой. Путин не только прочитал Клаузевица, но и применил его принципы: "Война есть продолжение политики другими средствами"! Поскольку на Ближнем Востоке русские ведут политику, свою политику. И, в отличие от стран Запада, она основана на реализме и их собственных национальных интересах, причем не только коммерческих! - поясняет консультант. - В этом истинный ключ к успеху".

"Путин перезапустил простую, но древнюю политику России: выйти из изоляции с тем, чтобы получить доступ к теплым морям, с помощью Крыма в качестве заслона (возвращение в российское лоно) и с опорой, в частности, на христиан Востока как на вектор развития и дополнительного влияния. Этим, кстати, объясняются российские позиции на Украине, в Крыму и отчасти в Сирии", - анализирует Ломбарди.

"Параллельно с православной геополитикой не следует терять из виду то, что Россия еще и мусульманская держава (она, в частности, является наблюдателем при Организации исламского сотрудничества - ОИС), отсюда ее особое внимание к политической эволюции арабо-мусульманского мира. Россия фактически является мусульманской державой, так как ислам - это религия многих этнических меньшинств в России", - продолжает ученый.

"Сегодня около 15% российского населения является мусульманским, то есть от 20 до 22 млн (самое значительное из меньшинств) на 150 млн жителей. А значит, подобная стародавняя близость с исламом делает русских тонкими знатоками этой религии. Московский Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), существующий двести лет, считается одним из лучших на планете научно-исследовательских центров изучения ислама и Востока. Самым знаменитым его студентом (а позднее профессором) был Евгений Примаков", - указывает Ломбарди.

"С самого начала месседж Кремля был четким и ясным: "Управляйте вашими странами, как вам угодно, но мы не желаем видеть у власти исламистов, "умеренных" или неумеренных, взамен же и в случае необходимости вы всегда сможете рассчитывать на нашу надежность и поддержку!" В этих строчках заключены вся суть и движущая сила российских действий на Ближнем Востоке! Приходится признать, что здесь таится огромное отличие от американской и западной политики в целом", - отмечает консультант.

"Не следует слишком быстро предавать забвению американское могущество в регионе, но хотим мы того или нет, результат неоспорим: Россия стала новым распорядителем игры, с которым сегодня приходится считаться, и истинным "Мировым Судьей", незаменимым в данном регионе", - признает аналитик.

"Даже в советскую эру Москва никогда не достигала подобного лидирующего положения в этой части мира", - напоминает ученый.

"С другой стороны, российские дипломаты проявили себя как достойные преемники Евгения Примакова. Россия успешно продемонстрировала преимущества ясной, реалистичной и прагматичной политики. Благодаря незакомплексованной политике господства на Ближнем Востоке, нечувствительной к внутреннему региональному соперничеству, Путин разговаривает со всеми, и крупнейшие местные игроки отныне тянутся к Кремлю: сотрудничество с Израилем, причем во всех сферах, куда глубже, чем принято думать, а "партнер" по Сирии Иран, в настоящее время испытывающий большие трудности, теперь может рассчитывать только на русских..." - анализирует эксперт.

"Что касается Турции, Катара и Саудовской Аравии, бывших противников России в этой зоне, все они сдались на волю победителя (российско-турецкое партнерство в Сирии и последнее соглашение между ОПЕК и Россией, за спиной у иранцев). Находящиеся в изоляции палестинские руководители (Аббас и "Хамас") сегодня ищут поддержки у российского президента, а новые (и будущие) арабские автократы (алжирские военные, президент Сиси, маршал Хафтар в Ливии и даже Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в Эр-Рияде...) - все обращают свои взоры к "Царю" Путину, так как тот на примере Асада продемонстрировал, что является надежным, устойчивым и серьезным союзником. Наконец, помимо политических и геостратегических преимуществ, благодаря своему вмешательству в Сирии, Россия никогда еще не продавала столько оружия (война служит еще и для этого!), а количество подписанных торговых соглашений резко возросло!" - комментирует Ломбарди.