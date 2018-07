11 июля 2018 г. Эндрю Дезидерио | The Daily Beast Сенаторы-республиканцы противоречат друг другу, рассказывая о поездке в Москву "Высокопоставленный сенатор-республиканец поразил коллег тем, что, вернувшись из поездки в Москву с другими депутатами из GOP (аббревиатура от Grand Old Party, "Старая добрая партия" - второго названия Республиканской партии США. - Прим. ред.), предположил, что американские санкции против России не работают, а вмешательство Кремля в американские выборы - не такое уж большое дело, - передает Эндрю Дезидерио в The Daily Beast. - Теперь сенаторы, которые вместе с ним участвовали в ряде встреч с высокопоставленными российскими чиновниками, бурно обсуждают не только выводы, сделанные сенатором Роном Джонсоном (республиканец, Висконсин), но и его рассказ о том, что произошло за закрытыми дверями в Москве". "Думаю, санкции достаточно сильно бьют их по карману и вредят их статусу в мире, - сказал в интервью сенатор Джон Кеннеди (республиканец, Лос-Анджелес), присоединившийся к делегации на прошлой неделе. - Не хочу преувеличивать, но встречи были напряженные". "На публике американские депутаты прямо призвали Россию улучшить отношения. Но на закрытых встречах, по словам участвовавших в них сенаторов, они выразили своим российским коллегам недовольство по поводу целого ряда проблем, прежде всего - вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года в США, - говорится в статье. - Вот почему Джонсон вызвал удивление, когда, вернувшись из девятидневной поездки с пятью коллегами-сенаторами из GOP, предположил, что США следует оценить, успешно ли вредят интересам России действующие санкции, потому что "было бы преувеличением сказать, что санкции против России и правда так уж хорошо работают". Он также преуменьшил важность вмешательства России в американские выборы, заявив, что это "не величайшая угроза нашей демократии" и что ее "непропорционально раздули". "Его коллеги, побывавшие на тех же встречах с российскими депутатами и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, вынесли другое впечатление. Сенатор Ричард Шелби (республиканец, Алабама), руководивший делегацией конгрессменов, сказал в интервью, что они донесли до российских коллег, что худшее, что они могут сделать, это вмешаться в американские выборы. Сенаторы также оспорили довод Джонсона о неэффективности санкций", - сообщает автор статьи. "Российское руководство, с которым мы встретились, говорило о санкциях и том, как они ни на что не влияют. Но всё говорило и говорило об этих санкциях, - отметил Кеннеди. - И мы выражались очень прямо. Я очень прямо сказал, что если они вмешаются в наши выборы этой осенью, получат двойную дозу этих санкций. Значит ли это, что они остановятся? Нет. Не знаю, что они будут делать. Но я думал, что для нас было важно дать им понять, что мы знаем, что они делают, и не рады этому". Кеннеди сообщил, что на брифингах в американском посольстве в Москве сенаторам сообщили, что российские чиновники полагают, будто только демократы критикуют Россию за вмешательство в выборы и вторжения в Восточную Европу и на Ближний Восток, говорится в статье. "Я хотел избавить их от этого представления, - сказал Кеннеди. - Думаю, весь Конгресс согласен, что, если Россия снова вмешается, мы удвоим санкции". Источник: The Daily Beast