В жарких помещениях без кондиционера мозг перестает работать как надо, выяснили ученые

"Ученые из Гарвардского университета следили за студентами во время знойной погоды и изучили показатели тех, кто живет в общежитии с кондиционером, в сравнении с теми, кто изнывает от жары в душных комнатах", - пишет журналист Independent Джош Габбатисс.

Они выяснили, что живущие в домах, где более жарко в помещениях, проявляли себя хуже в решении задач и тестах на память.

"Данные этого исследования и других экспериментов позволяют предположить, что люди работают лучше всего при оптимальной температуре, и исследователи рекомендуют установить экологически безопасные системы кондиционирования воздуха везде, где это возможно", - сообщает автор статьи.

Руководитель исследования Хосе Гильермо Седено-Лоран сказал Independent: "Это относится к детям в школах, офисным работникам. И часто мы обнаруживаем, что температура слишком высока, потому что нет кондиционера".

Ранее изучение влияния жары на здоровье и умственные способности ограничивалось более уязвимыми категориями населения, такими как пожилые люди и маленькие дети. "В результате создавалось ложное впечатление, что среднестатистический человек не подвержен риску в период сильной жары", - поясняет журналист Independent.