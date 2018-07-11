Как молодежь чувствует себя без интернета

Будь то YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp или Twitter - социальные сети играют огромную роль в повседневной жизни молодежи, пишет австрийское издание Der Standard. Согласно актуальным данным об использовании социальных сетей, 97% молодых людей в Германии имеют смартфон, и столько же процентов ежедневно пользуются интернетом. Большинство молодежи (82%) используют интернет для развлечения, говорится в публикации.

Чтобы узнать, как изменится жизнь молодых людей без интернета, исследователи из Университета Эрлангена-Нюрнберга организовали проект, в рамках которого школьники путешествовали на корабле, не имея доступа к интернету.

Ранее проведенные исследования проводились лишь в течение короткого периода, нескольких часов или одного дня. В актуальном проекте школьники находились без интернета до 3 недель, рассказал руководитель исследования Томас Эберле.

По словам некоторых подростков, в ходе эксперимента улучшился их сон и качество жизни. Многие даже говорили об облегчении - отсутствии необходимости постоянно быть онлайн, передает издание.

Другие спешили подключиться к Wi-Fi, когда корабль причаливал к берегу. На них оказывал влияние, с одной стороны, страх что-то пропустить, с другой - давление со стороны близких, с которыми нужно было выйти на связь.

Подростки, которые ранее положительно относились к социальным сетям, в ходе эксперимента стали смотреть на них более критически. "Всего лишь в течение трех недель изоляции от соцсетей негативное отношение к ним школьников существенно возросло. Позитивное отношение, наоборот, значительно снизилось", - резюмировал Эберле. Как повлияют такие изменения на поведение молодежи в долгосрочной перспективе, покажут дальнейшие исследования, которые продолжатся в течение полугода после окончания путешествия.