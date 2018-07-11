Российская супермодель Наталья Водянова, которая будет вручать кубок ЧМ по футболу, болеет за Англию

Британские первые лица бойкотируют чемпионат мира по футболу, но ведущую роль в его финале будет играть гражданка Великобритании, сообщает The Telegraph.

Речь идет о супермодели Наталье Водяновой, обладательнице российского и британского гражданства. Ей поручили выносить на поле кубок чемпионата мира для вручения его команде-победительнице.

"Мне хочется вручить трофей Англии. Я бы очень этого хотела, - сказала Водянова The Telegraph. - Я хочу, чтобы в финале Франция сыграла с Англией, и я бы с радостью увидела, как Гарри Кейн забивает победный гол".

"Я гражданка одновременно Британии и России, - пояснила модель. - Меня выбрали выносить трофей на церемонии закрытия. Последние три недели я много смотрела футбол. Мы болели и за Россию до этой субботы, когда ее выбили". Водянова надеется, что в полуфинале Англия "отомстит" Хорватии, одержавшей победу над Россией в серии пенальти, передает издание.

"Очень жаль, что Британия бойкотирует Россию. Правда, очень жаль, - сказала Водянова. - Так много людей пропустили отличный чемпионат мира. Россия показала миру свою лучшую сторону".

Она добавила: "Неприятности с Британией - это тяжело для меня. Это тяжело для любого русского, потому что есть ощущение, что это очень несправедливо. Здесь очень много геополитики, и это не имеет никакого отношения к обычным людям в России. Из-за этих политических проблем люди думают, что русские будут настроены враждебно. Но это не так и никогда не было так. В России тоже слышно много негатива по отношению к Западу и Америке, но и это неправильно".