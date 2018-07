11 июля 2018 г. Оливер Муди | The Times Врачи шекспировских времен в качестве средиземноморской диеты прописывали вино и драконью кровь "Современные врачи могут говорить о пользе средиземноморской диеты, основу которой составляют овощи и фрукты, но их коллеги во времена Шекспира прописывали, скорее, прорву вина, заячьи шкуры и драконью кровь, - сообщает Оливер Муди в The Times. - На аукционе в Лондоне всплыл итальянский компендиум лекарств, собранных у придворных европейских врачей для французского короля Генриха IV в дни расцвета алхимии". Документ, составленный в Лионе в конце XVI века, называется Secreti Eccellentissimi Huomini del Mundo ("Секреты самых безупречных людей мира"). В нем предложены средства для лечения носовых кровотечений, рака, геморроя, отекших тестикул, сифилиса. Неизвестный автор консультировал Генриха IV с женой и дочерью, а также "безумного" императора Священной Римской империи Рудольфа II. "Есть ли на этих страницах что-то ценное для современной медицины, пока неясно. Там точно нашлось много места вину. Целая глава посвящена "добродетелям вина и их использованию" для изгнания меланхолии, очистки дурной крови, избавления от четырехдневной малярии, исцеления фистул и улучшения цвета лица у женщин", - говорится в статье. Для прекращения носового кровотечения источник рекомендует "очищенную драконью кровь" - смесь гипса, заячьей кожи и жженого купороса. Драконья кровь также упоминается как зубная паста. "Один из источников, на который ссылается документ, - "Джакомо, французский доктор короля", который вполне может быть алхимиком Жаком Гохорри. Остальные, по-видимому, выдуманы", - сообщает Муди. Кэй Саттон, директор отдела средневековых рукописей в Christie's, сказала: "Здесь есть потенциал для крупного исследования. Но также у этого манускрипта чрезвычайно интересное происхождение". Источник: The Times