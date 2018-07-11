Российский поп-певец, устроивший печально известную встречу с Трампом-младшим, обо всем рассказал

Певец Эмин Агаларов впервые ответил на обвинения в посредничестве в сговоре между Россией и предвыборной кампанией Трампа, сообщает VICE News.

В интервью VICE News Tonight Агаларов заявил: "Меня обвиняют во влиянии - это очень странно прозвучит - во влиянии на американские выборы. Меня, парня из Азербайджана, который живет в Москве. Потому что я лично знаком с Дональдом Трампом. Это довольно странное и смехотворное обвинение".

Эмин и его отец Арас, один из крупнейших российских девелоперов, тесно связанный с Путиным, сначала встретились с Трампом в Лас-Вегасе, чтобы попытаться привезти в Москву конкурс "Мисс Вселенная - 2013". "Помимо взноса в размере 20 млн долларов, который Агаларовы согласились заплатить, Трамп попросил их пригласить Путина", - передает издание.

"Он сказал: "Давайте пригласим на конкурс Путина", - вспоминает Эмин. - Мы попытались, но Путин не смог прийти, потому что у него в гостях был король какой-то страны, и он был занят".

Эмин Агаларов отрицает, что предлагал отправить проституток Трампу в отель и что ему известно о подобном предложении, говорится в статье. "Трамп приехал в Москву с 87 самыми красивыми девушками мира. Я бы никогда не стал даже предлагать этого, потому что было бы невозможно подстроиться под высокий уровень большинства потрясающих прекрасных женщин, окружавших нас постоянно", - сказал Агаларов.

Эмин признал, что был инициатором встречи в "Башне Трампа" 9 июня 2016 года. Он утверждает, что не знаком с Натальей Весельницкой - российским адвокатом и информатором правительства, которая присутствовала на этой встрече с Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом.

"Я с ней не знаком. Думаю, мой отец пару раз ее встречал, - сказал Эмин Агаларов. - Думаю, его кто-то попросил помочь ей устроить ту встречу, зная, что мы знакомы с семьей Трампов. И, видимо, мой отец, будучи моим отцом, сказал: "Конечно, я помогу чем смогу". А дальше он позвонил мне и сказал: "Какие-то люди хотят встретиться с людьми Трампа и спрашивают, возможно ли это и не мог бы ты это устроить".

По словам Эмина, он не знает, кто попросил его отца устроить встречу с Весельницкой. Но он подтвердил, что накануне он кратко пообщался с Трампом-младшим: "Я сказал, слушай, какие-то люди хотят с тобой встретиться. Они, по-видимому, хотят чего-то, что потенциально может им помочь решить вопросы, которые, возможно, интересны для тебя, а может, и нет. Если сможешь выделить несколько минут своего времени, я был бы благодарен. Если нет, без проблем. И, очевидно, Дональд-младший, будучи Дональдом-младшим, сказал: "Конечно, я это сделаю, раз ты просишь".

Давая показания юридическому комитету Сената, Трамп-младший сообщил, что не припоминает, связывались ли они с Эмином Агаларовым до встречи в "Башне Трампа", отмечается в статье.

VICE News упоминает также о письме, в котором пиар-менеджер Агаларова Роб Голдстоун писал, что некий российский чиновник "предоставит кампании Трампа некоторые официальные документы и информацию, которая может изобличить Хиллари". Эмин утверждает, что Голдстоун просто завышал важность встречи, пытаясь угодить Трампам, сообщает издание.