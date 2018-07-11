Стратегия, скрывающаяся за частыми визитами Нетаньяху в Москву

Третий раз за год Биньямин Нетаньяху приезжает в Москву и встречается с Владимиром Путиным. Во время визитов израильского премьера не смущают сомнительные дипломатические акции, ведь у них есть четкая цель, пишет на страницах немецкого издания Die Welt Павел Локшин.

Удивительным почетным гостем на акции "Бессмертный полк", прошедшей в Москве в День Победы, стал не Владимир Путин, а Биньямин Нетаньяху. Во время мероприятия он нес портрет красноармейца еврейского происхождения, а на лацкане его пиджака была прикреплена георгиевская ленточка. За многие годы ни один ведущий западный политик не осмелился участвовать в московском Параде Победы и тем более не прикреплял к лацкану спорный и запрещенный на Украине символ, который носят разве что страстные фанаты Путина, отмечает автор.

"Почему Нетаньяху позволяет манипулировать собой Владимиру Путину, руководителю страны, которая является союзником Тегерана и нападает на соседние государства?" - задается вопросом Локшин.

"То, что кажется отсутствием политического чутья, - это стратегия, частью которой является и визит Нетаньяху в Москву в среду, - уверен журналист. - В ситуации, когда США, традиционно являющиеся протектором Израиля, уделяют все меньше внимания Ближнему Востоку, Иерусалим ищет новых партнеров".

"Он то и дело хочет показать Кремлю: Иран - это экзистенциальная угроза для Израиля. Так, в разговоре с Путиным в мае Нетаньяху провел параллель между нацистской Германией и Ираном, который спустя 73 года после Холокоста якобы хочет разрушить Израиль. Когда Нетаньяху вспоминает российских жертв Второй мировой войны, он думает о настоящем. Это призыв к Кремлю сдерживать Иран", - полагает Локшин.

"Нетаньяху вряд ли может рассчитывать на то, что сможет сподвигнуть Путина отказаться от иранской сделки, однако, что касается присутствия Ирана в Сирии, то здесь есть свобода действий, - продолжает журналист. - На протяжении нескольких лет Москва терпит атаки Иерусалима на сирийские и иранские объекты в Сирии".

Израиль не может смириться с военным присутствием Ирана у своих границ. Эта проблема становится все более насущной, так как Асад скоро может снова заполучить окончательный контроль над граничащей с Израилем территорией в провинции Дераа в Голанских высотах, отмечает автор.

Так как власть Асада теперь в безопасности, Москва больше не заинтересована в продолжительном присутствии иранских войск в Сирии, однако влияние Москвы на Тегеран ограничено, рассуждает Локшин. Выход из Сирии, чего желает Израиль, означал бы потерю стратегических позиций в регионе. Этого Москва, вероятно, вряд ли сможет потребовать от Тегерана.

Благодаря недавним военным операциям в провинциях Дераа и Кунейтра, осуществленным без участия поддерживаемых Тегераном шиитских формирований, Москва показала Асаду, что Россия в состоянии поддержать его власть и завоевать территории без помощи Ирана - этим может воспользоваться и Израиль, заключает журналист.