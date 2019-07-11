Париж инициирует сближение с Москвой

"(...)Все больше ощущаются признаки потепления франко-российских отношений. Сначала премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он встретился с Эдуаром Филиппом. Это был первый визит высокопоставленного российского чиновника с тех пор, как Владимир Путин побывал в Версале в мае 2017 года. Затем последовала единодушная поддержка восстановления России в Совете Европы со стороны французской делегации. Париж надеется, что Владимир Путин приедет на Парижский форум мира в ноябре. И к тому времени вполне вероятно, что Эммануэль Макрон посетит его в Москве. Наконец, политический принцип встречи "2 + 2" в сентябре в Москве с министрами обороны и иностранных дел Франции и России "уже достигнут", как уверяет один дипломат высшего ранга. Проведение подобной франко-российской встречи было заблокировано из-за аннексии Крыма весной 2014 года", - пишут журналисты Le Figaro Изабель Лассер и Ален Барлюэ.

"Переломный момент в двусторонних отношениях наступил в начале июня, и резкий поворот рулевого колеса был сделан с французской стороны, - отмечают авторы статьи. - Инициировал это движение Эммануэль Макрон, который 11 июня в интервью швейцарскому радио и телевидению сказал, что "Европа должна вести диалог с Россией".

"В рамках того многостороннего международного порядка, который я защищаю, Европа нуждается в выстраивании нового свода правил доверия и безопасности в отношении России и не должна осуществлять их исключительно посредством НАТО", - подчеркивает Эммануэль Макрон.

"(...) В конце июня два лидера встретились в Осаке в кулуарах саммита G20. Конечно, Эммануэль Макрон констатировал принципиальные разногласия в вопросе о "либеральных ценностях". Но он еще раз выступил за диалог, заявив, что "в диалоге между либеральными демократиями и теми, кто может отстаивать свое право на меньшее, мы способны многое построить". Владимир Путин в ответ довольствовался улыбкой", - передают журналисты.

"(...) Мы вступили в фазу потепления. С обеих сторон есть понимание того, что так больше не может продолжаться. Мы начинаем что-то пробовать", - поясняет один дипломат.

"Наступает благоприятный период для подобного примирения. В этом году Франция председательствует на саммите G7, объединяющем глав государств и правительств основных демократических экономических держав, который состоится в Биаррице в конце августа. Россия была исключена из группы G8 в марте 2014 года, после аннексии Крыма и ее поддержки повстанцев Донбасса, - указывает Le Figaro. - Но если, по мнению одного дипломатического источника, рассматривать ее возвращение пока "преждевременно", то Эммануэль Макрон, как поясняют в дипломатических кругах, тем не менее, стремится "повторно включить" динамику отношений с Россией и возобновить "стратегический диалог".

"Эммануэль Макрон хотел бы стать тем, кто решил проблемы с Россией. Он также считает, что полезно иметь русских на своей стороне для противодействия Китаю и США", - сказал один дипломат. К тому же, Париж нуждается в России для работы по сирийскому и иранскому досье и для борьбы с терроризмом. В Париже считают, что Россия стала незаменимой для решения важнейших международных проблем. С точки зрения Парижа, избрание нового украинского президента Зеленского могло бы способствовать возрождению Минских соглашений - политического процесса, который должен был решить проблему Донбасса, но который сегодня агонизирует", - комментируют авторы статьи.

"(...) Макронианский прагматизм нравится не всем. Так, Россия была восстановлена в Совете Европы, несмотря на жесткое сопротивление со стороны Киева и ряда стран Восточной Европы. Украина даже приостановила свое участие в работе Ассамблеи. Что касается России, то ей снова была предложена возможность воспользоваться распрями в западном общественном мнении", - пишет Le Figaro.

"С Россией существует риск постоянной инструментализации любого события", - сказал один дипломат с набережной Орсе.

"Российская пресса приветствовала возвращение Москвы в Совет Европы как "победу" для Москвы. И как молчаливое согласие с аннексией Крыма... Потому что в России уступки не важны. Принимается во внимание только баланс сил", - резюмируют Лассер и Барлюэ.