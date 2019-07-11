В пекинском подземелье обитает "крысиное племя" Китая

"Мао Цзэдун испытывал панический страх перед вторжением Советского Союза. Поэтому во многих городах Китая он построил обширную систему бомбоубежищ. Жителей подземелья - которыми являются почти исключительно приезжие работники - называют "крысиным племенем", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Для того, чтобы попасть в свое жилье, Сяо Хун не нужно пользоваться лифтом - она спускается в подземелье. "Там сумеречным светом горят неоновые лампы. Из комнат, отделенных друг от друга занавесками, доносятся голоса, - повествует журналист Маттиас Мюллер. - По пути встречаются люди в тапочках и шортах, идущие из общих ванн и туалетов. Хотя общие кухни и запрещены из-за опасности пожара, повсюду видны электрические печи и плиты".

Для Сяо, проживающей в комнате площадью около 6 квадратных метров, жилищные условия не важны. "Я плачу всего 900 юаней в месяц. Больше я не хочу тратить", - говорит она.

"Сколько именно китайцев обитают в пекинском подземелье, неизвестно. В пиковое время их якобы было около миллиона. Для властей эти жилища уже давно являются бельмом на глазу. После последнего удара по приезжим рабочим в ноябре и декабре 2017 года, когда пекинское правительство прогнало их из столицы, число подземных жителей, вероятно, сократилось", - говорится в статье.

"Эта подземная система - пережиток времен основателя Китайской народной республики Мао Цзэдуна, - поясняет издание. - Страдавший паранойей тиран, опасаясь вторжения ненавистного Советского Союза, приказал создать во всех новостройках систему подвалов и бомбоубежищ. После смерти Мао в 1976 году прагматик Дэн Сяопин распорядился о приватизации подземелья. Часть подземных помещений приобрели частные жилищно-строительные компании. А бюро гражданской обороны отдало площади в аренду пекинцам, которые, в свою очередь, сдали комнаты приезжим рабочим. Для них темные, обветшалые и тесные помещения - единственный шанс свести концы с концами в столице".

"Живущих в подземелье в Китае называют "крысиным племенем". (...) Как крысы, они ежедневно выходят из своих нор, чтобы делать то, для чего многие пекинцы слишком нежны. (...) Разница между богатыми и бедными в Китае велика, и однажды это, вероятно, станет проблемой для Коммунистической партии", - указывает Мюллер.

Сяо не только живет в подполье, но и работает тайно: ее профессия запрещена в Китае. Сяо - проститутка. С одного клиента она зарабатывает 300-400 юаней - о такой зарплате женщины в других отраслях могут только мечтать. Услуги Сяо пользуются спросом, однако "судя по показателям роста числа ВИЧ-инфицированных в Китае, велика и потребность в профилактике и защите от заболеваний, передающихся половым путем. По данным государственного комитета здравоохранения, в июне прошлого года в Китае было 820 тыс. больных СПИДом; в сравнении с предыдущим годом рост составил 14%".

"Своеобразие китайской системы заключается в том, что государство финансирует предоставление проституткам презервативов и проведение анализов крови, хотя эта профессия запрещена. Если секс-работница и клиент попадутся, женщине грозит 15-дневный тюремный срок, а также штраф до 5 тыс. юаней. Кроме того, - пишет Neue Zürcher Zeitung в заключение, - для проститутки и клиента существует опасность исчезнуть на срок до двух лет в исправительном лагере".