Связи Сальвини с Москвой

"Кажется, подозрения относительно итальянской правонационалистической "Лиги Севера", партии министра внутренних дел Маттео Сальвини, и ее сомнительной близости к Кремлю становятся более вескими, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung . - Теперь появилась аудиозапись резонансной встречи, состоявшейся 18 октября 2018 года в отеле "Метрополь" в Москве. Американский портал BuzzFeed, в распоряжении которого оказалась запись, опубликовал в среду ее фрагмент и расшифровку остальной части. Во время встречи была озвучена возможность наполнить перед недавними выборами в Европарламент кассы "Лиги" миллионами долларов из России так, чтобы общественность не узнала о незаконной помощи в предвыборной кампании".

Речь идет о 65 млн долларов. "Россия должна была продать итальянскому энергетическому концерну Eni 3 млн тонн нефти на сумму 1,5 млрд долларов. При этом 65 млн должны были отойти "Лиге Севера" и витиеватыми путями попасть в кассу партии", - передает журналист Оливер Майер.

"На записи слышен голос Джанлуки Савоини, бывшего пресс-секретаря Сальвини, который руководит в Милане независимым объединением "Ломбардия-Россия". Римская газета La Repubblica называет Савоини "помощником Сальвини при дворе Владимира Путина". Самого Сальвини в отеле "Метрополь" не было, но он также находился в Москве. Накануне во время одного из выступлений он снова резко раскритиковал международную санкционную политику в отношении России", - говорится в статье.

"На записи Савоини поясняет своим российским партнерам политические взгляды Сальвини, насколько хорошие связи он поддерживает с другими националистическими движениями Европы и как все они намереваются совместными усилиями перевернуть Европейский Союз с ног на голову. "Мы хотим изменить Европу, - говорит он. - Эта новая Европа должна быть намного ближе к России". (...) Кем были российские участники встречи, BuzzFeed выяснить не смог. В Италии предполагают, что это могли быть осведомители Путина и его партии", - пишет Майер.

Партия "Лига Севера" ранее отрицала получение денег из Москвы. Когда материал получил широкую огласку и в Италии, Сальвини заявил: "Я уже подавал иск в суд и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки из России", - передает издание.

"Но, вероятно, от этой истории он так легко не отделается, - отмечает автор статьи. - Глава оппозиции Никола Дзингаретти, председатель Демократической партии Италии, призвал Сальвини "немедленно" прояснить вопрос. Свое мнение высказал и Маттео Ренци, бывший премьер-министр: "Либо это фейковая новость, либо немыслимая история разоблачения, - сказал он. - Российская нефть для финансирования "Лиги"? Это же безумие".

"Связи с Москвой это лишь одна из финансовых несостыковок в партии Сальвини, - указывает Süddeutsche Zeitung. - По-прежнему не найден след 49 млн евро, которые государство выплатило "Лиге" в качестве компенсации за предвыборную кампанию и которые были присвоены. (...) Вопросы и комментарии относительно 49 миллионов настолько злят Сальвини, что он поручил администраторам своих учетных записей и профилей в соцсетях заблокировать все сообщения со словами "49 миллионов".