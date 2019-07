11 июля 2019 г. Томас Гроув | The Wall Street Journal Дело шпиона вскрывает силовую игру Китая в Центральной Азии "В ходе совершенно секретной операции в начале этого года сотрудники казахстанской контрразведки устроили облаву на жилой дом советской постройки и задержали высокопоставленного советника правительства по обвинению в шпионаже в пользу Китая, - передает The Wall Street Journal. - Месяцы спустя власти сделали кое-что необычное. Они позволили информации об этом случае попасть в местные СМИ, что является редким случаем открытой ответной реакции на растущее влияние Пекина в самой большой и богатой стране Центральной Азии". "Арест Константина Сыроежкина - бывшего советского агента КГБ, обвиняемого в передаче секретных документов китайским агентам, по словам людей, осведомленных о расследовании - произошел на фоне того, как казахстанские лидеры пытаются сбалансировать жажду китайских инвестиций со страхами перед посягательствами со стороны своего гигантского восточного соседа", - пишет автор публикации Томас Гроув. "Обнародовав эту историю, казахи посылают Китаю сообщение - не быть чересчур дерзкими в Казахстане и не заходить слишком далеко", - говорит Василий Кашин, эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве. "(...) Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, избранный в прошлом месяце после того, как его обозначил своим преемником давний лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, пообещал поддерживать равновесие между китайскими, российскими и западными интересами. Токаев свободно говорит по-русски, по-китайски и по-английски. В недавнем интервью The Wall Street Journal Токаев назвал Китай важным стратегическим партнером. "У нас очень тесные отношения в экономической сфере, - указал он. - В то же время мы развиваем и наше политическое сотрудничество". "Но арест Сыроежкина, одного из ведущих экспертов бывшего Советского Союза по Китаю по обвинениям в шпионаже, свидетельствует о растущем беспокойстве Казахстана по поводу влияния Китая и о его обостряющемся ощущении уязвимости в связи с тем, что он находится на перекрестке азиатских путей (...)". "Китай был одним из главных инвесторов Казахстана в прошлом году, и люди, близкие к правительству, говорят, что суммы кредитов китайских государственных банков и кредитных учреждений казахстанскому государству взлетели до десятков миллиардов долларов. Но теперь казахстанские чиновники говорят, что Китай пытается воспользоваться этими экономическими связями для усиления своего политического влияния, и они пытаются установить некоторые границы. "(...) Присутствие Китая в Казахстане, инвестиции, которые они делают, стали спорным вопросом, и растут опасения, что они становятся слишком влиятельными", - указал Руслан Изимов, эксперт по Китаю в Институте мировой экономики и политики в столице Нур-Султан, который консультирует правительство Казахстана". "Среди прочего, в последнее время Пекин лоббировал правительство Казахстана с тем, чтобы разрешить китайским подрядчикам действовать на территории Казахстана, сообщил один человек, осведомленный о переговорах, а эта мысль является анафемой для казахстанских служб безопасности. В некоторых случаях китайские бизнесмены требовали от холдингов в казахстанских компаниях поддерживать поток кредитов для крупных проектов, сказал тот же человек. На какой стадии находятся переговоры, неясно". "(...) Присутствие США в Центральной Азии ослабло. Москва с ограниченным успехом пыталась противостоять экономическому влиянию Китая, реализуя свои давние политические связи с бывшим советским государством, но даже российские официальные лица в частном порядке говорят, что чувствуют, что их влияние в Казахстане ослабевает". "Дело против Сыроежкина может послужить предупредительным выстрелом", - пишет The Wall Street Journal, добавляя, что в Казахстане "среди некоторых слоев населения растут антикитайские настроения из-за жестокого подавления Китаем уйгуров-мусульман прямо сразу через границу, в северо-западном китайском регионе Синьцзян. (...) Общенациональные протесты в 2016 году вынудили правительство Казахстана отказаться от планов продажи земли китайцам (...)". "(...) Президент Токаев в своем интервью отверг предположения о широком распространении антикитайских настроений, отвергнув его как пережиток прошлого. "Тем не менее, в то время как коммерческие связи с Китаем процветают, составляя 12% от общего объема торговли и роста Казахстана, охлаждение замедлило некоторые из более крупных поддерживаемых государством проектов, финансируемых Китаем, в том числе планы по созданию легкорельсовой транспортной системы в столице. Отдельная инвестиционная программа на 27 млрд долларов между китайскими и казахстанскими компаниями практически потерпела крах". "Дело против Сыроежкина, который имеет казахское и российское гражданство, грозит еще больше обострить отношения. Он был арестован 19 февраля в своем родном городе Алматы. Люди, знакомые с расследованием, говорят, что оно вращается вокруг обвинений в том, что он передавал секретные документы людям, связанным с китайской разведкой. Другие лица, знакомые с расследованием, отмечают, что Сыроежкин мог также получать наличные в качестве оплаты. Будучи главным советником по отношениям с Китаем, он консультировал Токаева, который тогда был премьер-министром, по переговорам с официальными лицами по демаркации казахстанско-китайской границы. Сыроежкин много писал о Китае и считался одним из ведущих экспертов по Пекину в бывшем Советском Союзе" (...). "Китай ведет масштабные шпионские операции и операции по сбору разведданных в Азии, Европе и США, где китайские агенты предлагали наличные и другие вознаграждения, вербуя американцев, чтобы они шпионили на них. (...) Пекин также проводил разведывательные операции в России, стране, которую он считает стратегическим партнером. В России и Казахстане полуофициальные китайские аналитические центры играют роль в установлении контактов с людьми, которые рассматриваются как потенциальные активы, за чем следует запрос на информацию и обещания денежных средств". "Для их работы это стандартная практика - вербовать агентов, и она работает в Казахстане как и везде", - говорит Кашин, эксперт по Китаю из Высшей школы экономики в Москве. В написании статьи принимала участи Энн М. Симмонс. Источник: The Wall Street Journal