11 июня 2018 г. Макс Седдон | Financial Times У российского футбола большие сложности с достижением результатов как на футбольном поле, так и за его пределами "После того, как российская сборная еле-еле дохромала до ничьей 1:1 в матче с Турцией, ФИФА разжаловала ее до самого низкого в ее истории рейтинга - 70-го места в таблице", - пишет Financial Times. "Это гарантировало ей нежелательный, не предвещающий ничего хорошего рекорд - это команда с самым низким рейтингом, которая попытается выиграть чемпионат мира по футболу в своей стране", - отмечает журналист Макс Седдон. "В центре внимания всего футбольного мира Россия оказалась в момент худшего упадка своего футбола: командам трудно привлекать иностранных звезд, открывать новые таланты или даже оставаться кредитоспособными. Критики говорят, что затраты на ЧМ в размере 683 млрд рублей плохо вяжутся с долгосрочным невниманием к этому виду спорта", - пишет автор. Нынешние футболисты "росли во времена, когда футбол лежал в руинах. Не существовало системы, не было возможностей их развивать", - сказал телекомментатор Кирилл Дементьев. Одной из причин стагнации считают запрет выводить на поле более 6 легионеров от одной команды, пишет автор. В газете описывается и другая проблема: "Все профессиональные футбольные клубы в России, кроме пяти, принадлежат региональным администрациям или госкомпаниям, которые во время недавней рецессии урезали расходы. Когда бюджет невелик, для команд главное - избежать перевода в низшую лигу, а не развивать таланты". Издание отмечает: "Российские футбольные функционеры надеются, что стадионы, построенные для ЧМ, помогут воскресить российский футбол". Но на пяти из этих площадок в следующем сезоне не будет матчей между командами высшей лиги. Автор нашел одну перемену во внутрироссийском футболе - суровые меры к футбольным хулиганам, принятые после стычек с английскими болельщиками в 2016 году. "И все же в этом сезоне в российской лиге было 19 случаев, когда болельщики выкрикивали расистские или гомофобские лозунги, - больше, чем за два предыдущих года, вместе взятых", - пишет автор, ссылаясь на данные московского центра СОВА и сети Fare, которая борется с дискриминацией. Источник: Financial Times