ЧМ по футболу: коллективный нарратив, не знающий границ

Накануне открытия ЧМ западная пресса анализирует проблемы российского и мирового футбола. По мнению Financial Times, "в центре внимания всего футбольного мира Россия оказалась в момент худшего упадка своего футбола". Tages-Anzeiger размышляет о том, является ли Россия подходящим местом для проведения ЧМ, а историк Антуан Лилти напоминает в Le Monde, насколько сложен и двойствен этот вид спорта, устроенный по образу и подобию нашего общества и наших эмоций.

"У российского футбола большие сложности с достижением результатов как на футбольном поле, так и за его пределами" - сообщает в заголовке Financial Times.

"После того, как российская сборная еле-еле дохромала до ничьей 1:1 в матче с Турцией, ФИФА разжаловала ее до самого низкого в ее истории рейтинга - 70-го места в таблице", - пишет британское издание. "Это гарантировало ей нежелательный, не предвещающий ничего хорошего рекорд - это команда с самым низким рейтингом, которая попытается выиграть чемпионат мира по футболу в своей стране", - отмечает журналист Макс Седдон.

"В центре внимания всего футбольного мира Россия оказалась в момент худшего упадка своего футбола: командам трудно привлекать иностранных звезд, открывать новые таланты или даже оставаться кредитоспособными. Критики говорят, что затраты на ЧМ в размере 683 млрд рублей плохо вяжутся с долгосрочным невниманием к этому виду спорта", - пишет автор. Нынешние футболисты "росли во времена, когда футбол лежал в руинах. Не существовало системы, не было возможностей их развивать", - сказал телекомментатор Кирилл Дементьев.

Одной из причин стагнации считают запрет выводить на поле более 6 легионеров от одной команды, пишет автор.

В газете описывается и другая проблема: "Все профессиональные футбольные клубы в России, кроме пяти, принадлежат региональным администрациям или госкомпаниям, которые во время недавней рецессии урезали расходы. Когда бюджет невелик, для команд главное - избежать перевода в низшую лигу, а не развивать таланты".

Издание отмечает: "Российские футбольные функционеры надеются, что стадионы, построенные для ЧМ, помогут воскресить российский футбол". Но на пяти из этих площадок в следующем сезоне не будет матчей между командами высшей лиги.

Автор нашел одну перемену во внутрироссийском футболе - суровые меры к футбольным хулиганам, принятые после стычек с английскими болельщиками в 2016 году.

"И все же в этом сезоне в российской лиге было 19 случаев, когда болельщики выкрикивали расистские или гомофобские лозунги, - больше, чем за два предыдущих года, вместе взятых", - пишет автор, ссылаясь на данные московского центра СОВА и сети Fare, которая борется с дискриминацией.

Швейцарское издание Tages-Anzeiger размышляет о том, является ли Россия подходящим местом для проведения ЧМ.

"Решение провести чемпионат мира по футболу в России кажется далеким от жизни: как можно проводить ЧМ в стране, против которой введены масштабные экономические санкции из-за аннексии Крыма и агрессии на Украине? В стране, которую остро критикуют из-за ее политики силы, проводимой на стороне сирийского диктатора Башара Асада, вмешательства в дела западных стран и государственного допинга?" - задается вопросами журналистка Цита Аффентрангер.

Автор статьи уверена, что сегодня Россия не получила бы права проведения чемпионата мира. Когда в 2010 году проходили выборы страны-организатора ЧМ, в России у власти стоял "умеренно прозападный и миролюбивый" Дмитрий Медведев. Однако после возвращения к власти Путина в 2012 году и аннексии Россией Крыма в 2014-м все изменилось - и во внутренней, и во внешней политике. Теперь Запад и Восток спорят друг с другом вместо того, чтобы разговаривать, отмечает Аффентрангер.

Проведение ЧМ в России является противоречивым в связи с тем, что в последние годы страна сделала себя изгоем. "Из-за агрессивной политики на Украине европейцы и американцы делают все возможное, чтобы изолировать Россию. Проведение ЧМ диаметрально противоречит этой концепции. Оно доводит до абсурда кропотливо поддерживаемые экономические санкции, которые пока имели незначительный успех", - пишет журналистка.

В картину якобы последовательных западных санкций не вписывается не только ЧМ - Запад в целом не особенно щепетилен по отношению к России в вопросах, выгодных для него самого, считает Аффентрангер.

"Для Запада не существует изящного решения этой дилеммы, - продолжает Аффентрангер. - Поэтому нужно сделать из нужды добродетель: разумеется, Путин празднует свое торжество, однако он открывает своим людям и окно в мир, чего он обычно по возможности избегает. (...) Путин хочет показать, что в его стране господствуют право и порядок и что Россия является надежным партнером. Обычная конфронтационная риторика снижена".

"Тем самым для политиков и ответственных лиц ФИФА открывается возможность в спокойной обстановке взывать к совести Путина. Свой вклад могут внести и футбольные болельщики, если они покажут себя с лучшей стороны: как любознательные, миролюбивые и свободные от предрассудков соседи, с которыми у россиян намного больше общего, чем хотят думать люди вроде Владимира Путина. Европейцы и русские быстро заметят, что мир не делится на черное и белое, как представляет это пропаганда. В этом смысле Россия является как раз подходящим местом для проведения ЧМ-2018", - заключает журналистка.

Через несколько дней в России начнется ЧМ по футболу, и французский историк Антуан Лилти, специалист по социальной истории и культуре эпохи Просвещения, напоминает, насколько сложен и двойствен этот вид спорта, устроенный по образу и подобию нашего общества и наших эмоций. Статья опубликована в Le Monde.

Уже слышны избитые фразы моралистов, раздраженных планетарным вниманием, уделенным простой игре с мячом. Их критический репертуар хорошо известен: ничтожность спорта, коррупция руководящих инстанций, шовинизм болельщиков, массовое оглупление, отмечает автор.

"В этом году сюда несомненно добавится обеспокоенность тем, что Владимир Путин извлечет политические выгоды из данного события (...). Успокоим их: вероятность того, что Россия одержит победу в ЧМ-2018, крайне мала", - пишет историк.

В реальности история взаимосвязей между футболом и политикой куда сложнее. Нередко футбол служил скорее недовольству существующим порядком, нежели его прославлению, отмечает Лилти.

Однако следует остерегаться попадания в другую ловушку. Ту, которая во имя пуризма противопоставляет народный, настоящий и освободительный футбол спорту-зрелищу, в который внесли заразу СМИ, власть и деньги. Короче говоря, Гарринча против Пеле. Футбол никогда не бывает безгрешным, он столь же разнообразен и неоднозначен, как наше общество и наши переживания, рассуждает автор.

"Сегодня болельщики на трибунах сами являются актерами в спектакле, который транслируется по всему миру, принимается разнородной публикой, завороженной или забавляющейся. Чемпионат мира по футболу - это "медийное событие", наравне с Олимпийскими играми, инаугурацией президента США или похоронами рок-звезды. Порожденные им страсти - то серьезные, то наигранные - выливаются в шовинизм болельщиков, как правило, не до конца понятный, зачастую вызывающий ироничную насмешку", - пишет Лилти.

Медийные события играют важную роль в социальном восприятии времени. Прямой эфир - это время матча, неуверенности и напряженного ожидания, сильных и коллективных эмоций, комментирует эксперт. Однако футбол также подпитывает субъективное и личное время: для многих из нас это время "мечтаний и детства" (Жан-Филипп Туссен, "Футбол", издательство Minuit, 2015), которое воскрешается, насыщается и продлевается каждым матчем. Наконец, время футбола является историческим, с его великими датами, героями, его мифическими победами и незабываемыми поражениями, о которых любители без конца рассказывают друг другу.

Какой еще коллективный нарратив сегодня способен так легко проникать через социальные и географические границы? - задумывается автор статьи.