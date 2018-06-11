Через несколько дней в России начнется чемпионат мира по футболу, и историк Антуан Лилти, руководитель исследования в Высшей школе социальных наук (EHESS), Франция, специалист по социальной истории и культуре эпохи Просвещения, напоминает, насколько сложен и двойствен этот вид спорта, устроенный по образу и подобию нашего общества и наших эмоций. Статья опубликована в Le Monde.

Уже слышны избитые фразы моралистов, раздраженных планетарным вниманием, уделенным простой игре с мячом. Их критический репертуар хорошо известен: ничтожность спорта, коррупция руководящих инстанций, шовинизм болельщиков, массовое оглупление, отмечает автор.

"В этом году сюда несомненно добавится обеспокоенность тем, что Владимир Путин извлечет политические выгоды из данного события, как это уже сделал Муссолини на втором чемпионате мира по футболу в 1934 году, ставшем триумфом для итальянской сборной "Скуадра Адзурра" и для фашистского режима, или как это сделал в 1978 году аргентинский генерал Хорхе Видела. Успокоим их: вероятность того, что Россия одержит победу в ЧМ-2018, крайне мала", - пишет историк.

В реальности история взаимосвязей между футболом и политикой куда сложнее. Нередко футбол служил скорее недовольству существующим порядком, нежели его прославлению, отмечает Лилти. В 1938 году нападающий Маттиас Синделар, звезда команды Австрии, бросил вызов нацистскому режиму через несколько недель после аншлюса, забив два победных гола в матче против Германии, который должен был стать "примирительной игрой" и завершиться с символическим счетом 0:0, тем самым закрепляя аннексию.

Однако следует остерегаться попадания в другую ловушку. Ту, которая во имя пуризма противопоставляет народный, настоящий и освободительный футбол спорту-зрелищу, в который внесли заразу СМИ, власть и деньги. Короче говоря, Гарринча против Пеле. Футбол никогда не бывает безгрешным, он столь же разнообразен и неоднозначен, как наше общество и наши переживания, рассуждает автор.

"Сегодня болельщики на трибунах сами являются актерами в спектакле, который транслируется по всему миру, принимается разнородной публикой, завороженной или забавляющейся. Чемпионат мира по футболу - это "медийное событие", наравне с Олимпийскими играми, инаугурацией президента США или похоронами рок-звезды. Порожденные им страсти - то серьезные, то наигранные - выливаются в шовинизм болельщиков, как правило, не до конца понятный, зачастую вызывающий ироничную насмешку", - пишет Лилти.

Медийные события играют важную роль в социальном восприятии времени. Прямой эфир - это время матча, неуверенности и напряженного ожидания, сильных и коллективных эмоций, комментирует эксперт. Однако футбол также подпитывает субъективное и личное время: для многих из нас это время "мечтаний и детства" (Жан-Филипп Туссен, "Футбол", издательство Minuit, 2015), которое воскрешается, насыщается и продлевается каждым матчем. Наконец, время футбола является историческим, с его великими датами, героями, его мифическими победами и незабываемыми поражениями, о которых любители без конца рассказывают друг другу.

Какой еще коллективный нарратив сегодня способен так легко проникать через социальные и географические границы? - задумывается автор статьи.