Владимир Мединский, министр бескультурья и пропаганды

18 мая Владимир Путин повторно назначил на должность министра культуры Владимира Мединского, чей исторический ревизионизм, ненависть к современному искусству и безудержный авторитаризм отныне общеизвестны в российских и международных артистических кругах. Такое решение подтверждает то, что для достижения своих целей хозяин Кремля использует героическое и напыщенное великорусское национальное искусство, опирающееся на переписывание истории сталинизма в позитивном ключе - такая линия рьяно продвигается с 2012 года Мединским, пишет журналист Le Monde Фредерик Жуаньо.

В 2010 году этот человек стал известен серией книг под названием "Мифы о России" ("Олма Медиа групп", не переведены), предназначенных для того, чтобы искоренить так называемые западные измышления о русской истории, напоминает автор статьи.

Но после назначения Мединского министром в мае 2012 года много шума наделали его взгляды на культуру, говорится в статье.

Он критиковал режиссера Кирилла Серебренникова, потому что тот намеревался снять фильм про Петра Чайковского, в котором упоминал о гомосексуальности композитора - по мнению министра, "нет никаких доказательств" подобного утверждения, передает журналист.

Мединский отказал ему в государственном финансировании. С тех пор несчастный Серебренников, художественный руководитель "Гоголь-центра", куда толпами рвется московская публика, номинированный на премию фестиваля "Венецианская Мостра" в 2012 году, премию имени Франсуа Шале на Каннском кинофестивале в 2016 году за фильм "Ученик", который изобличает подъем православного фанатизма в России, пережил множество невзгод. В мае 2017 года он был обвинен в растрате государственных средств, показы его балета "Нуреев" в Большом театре были отменены, затем он был арестован, помещен под домашний арест, его паспорт был конфискован, описывает Жуаньо.

У Мединского есть и другие козлы отпущения. В мае 2016 года тоже под предлогом растраты казенных денег был задержан и допрошен полицией Михаил Миндлин, директор Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Далее ГЦСИ был поглощен государственным музейно-выставочным центром РОСИЗО, а основатель Московского биеннале современного искусства Иосиф Бакштейн отправлен в отставку, говорится в статье.

Выставки, устроенные по приказу Мединского, обнаруживают ошеломительную академичность и национализм. В 2015 году он торжественно открывает выставку "Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945", демонстрирующую официальное искусство сталинской эпохи, которое изображает счастливый народ, процветающий в благополучной стране, пишет автор.

В начале 2016 года Мединский продолжает создавать благоприятные условия для официального консервативного искусства: он продвигает выставки Александра Герасимова (1881-1963), портретиста Сталина, затем Гелия Коржева (1925-2012 (в оригинале ошибка в годе рождения - 1915. - Прим. ред.), воинствующего коммуниста, сторонника социалистического реализма, говорится в статье.

В сентябре 2017 года Мединский снова отличился, торжественно открывая семиметровый монумент, модель которого он представил Путину - это статуя инженера Михаила Калашникова, который стоит, крепко сжимая в руках свой AK-47 - одно из самых убойных стрелковых оружий в мире, указывает Жуаньо. "Калашников - это воплощение самых лучших черт русского человека, - заявил Мединский, а затем добавил: - Автомат Калашникова - настоящий, можно сказать, культурный бренд России".