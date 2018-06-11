Умерла украинский кинорежиссер Кира Муратова

Скончавшаяся менее чем через три недели после своего коллеги, Александра Аскольдова - режиссера единственного фильма "Комиссар", который был старше ее на два года, Кира Муратова вызывает в нашей памяти уже ушедших советских режиссеров, рожденных в 1930-е годы (Тарковский, Герман, Шепитько, Климов), и тех, кто еще поддерживает пламя (Иоселиани, Панфилов, Кончаловский), которое тщетно пыталась загасить советская власть на протяжении тридцати лет, предшествовавших перестройке, пишет журналист Le Monde Жоэль Шапрон.

В фильме "Короткие встречи" (1968) она пишет портрет ответственной муниципальной служащей (сыгранной ею самой), сталкивающейся с просителями о предоставлении жилья, а также с непостоянным возлюбленным (в исполнении певца Владимира Высоцкого). Фильм "Долгие проводы" (1971) описывает сложные отношения одинокой женщины со своим сыном, очарованным образом отсутствующего отца: оба фильма были запрещены к прокату, вышли в эпоху перестройки и получили международное признание (представлены в 1987 году на кинофестивале в Локарно), говорится в статье.

Принципиальная, неспособная к компромиссу Кира Муратова после "освобождения" своих первых фильмов присоединилась к пантеону непризнанных гениев советского кино. В "Астеническом синдроме" (1989), своем первом фильме, показанном после перестройки, она углубляет свои приемы, начатые прежде (отсылки к своим произведениям, повтор одних и тех же планов, неподвижные планы, повторенные наперегонки с репликами, - по ее собственному выражению, "разнообразие однообразия"), что превратило ее в одного из самых изобретательных кинорежиссеров эпохи, комментирует Шапрон.

Высвободившись из советских оков, Муратова также кладет начало киноязыку, наполненному словесным мусором, на грани с речью, состоящей из бессмысленных слов и словосочетаний, что является отражением некоммуникабельности и невозможности общения ("режиссер диссонанса", говорит о ней ее французский биограф Евгения Звонкина).

Покинутая зрителями и даже отдельными критиками, она вновь возвращает себе признание тех и других с помощью черной комедии-мелодрамы "Настройщик" (2004), а затем трагикомедии, приближающейся к гротеску: "Два в одном" (2007), описывает журналист.

В 2012 году она снимает свой последний фильм "Вечное возвращение" и объявляет об уходе из кино, говорится в статье.

Кира Муратова две трети жизни провела в Одессе, все ее фильмы сняты на русском языке, в 2014 году она высказалась в поддержку украинской революции Майдана, но в то же время призывала Украину признать присоединение Крыма к России и, будучи пацифисткой, осуждала российскую политику вооруженного конфликта в Донбассе, отмечает Шапрон.