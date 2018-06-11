Познакомьтесь: эти люди склеивают бумаги, разорванные Трампом

Первые пять месяцев президентства Трампа Соломон Ларти провел, стоя у письменного стола, на котором были разложены обрывки бумаги, повествует Politico. Журналистка Энни Карни поясняет: "Ларти, получавший 65969 долларов в год на должности аналитика документооборота, был кадровым госслужащим с почти 30-летним стажем. Но при других администрациях США он раньше никогда не видел на работе ничего подобного. Раньше ему никогда не приходилось склеивать президентские бумаги заново".

Ларти рассказывает, что он и его коллеги, вооружившись прозрачным скотчем, разбирали горы обрывков и восстанавливали листы "так, как собирают пазлы". "Иногда бумаги были разорваны посередине, но иногда разодраны в мелкие клочки наподобие конфетти", - говорится в статье.

Автор поясняет: "В соответствии с Законом о президентской документации Белый дом обязан сохранять все служебные записки, письма, электронные письма и бумаги, к которым прикасается президент, - отправлять их в Национальный архив на хранение в качестве исторических документов. Но сотрудники Белого дома вскоре обнаружили, что не могут помешать Трампу рвать бумаги, которые он уже прочел, и кидать их в мусорную корзину или на пол, утверждают информированные источники. Тогда сотрудники решили прибирать за президентом, дабы он не нарушал закон. Сотрудники организовали сбор бумажных обрывков в Овальном кабинете и личной резиденции Трампа и отправляли их в отдел документооборота в здание напротив Белого дома, чтобы Ларти и его коллеги склеивали их заново". Восстановленные бумаги отправлялись в Национальный архив на хранение.

По словам Ларти, в первые месяцы администрации Трампа весь его отдел занимался склеиванием бумаг. Реджинальд Янг-мл., работавший старшим аналитиком отдела документооборота, рассказывает: "Смотрю на своего директора и говорю: "Ребята, вы серьезно?" Наши годовые оклады - более 60 тыс. долларов, мы должны заниматься гораздо более важными вещами. Казалось, это самая незавидная работа, которой можно заниматься, если не считать очистки мусорных баков".

По словам Янга и Ларти, весной нынешнего года сотрудникам отдела документооборота все еще поручали склеивать обрывки бумаг.

Весной этого года Ларти и Янг были внезапно уволены. Автор статьи подчеркивает: репортеры POLITICO обратились к Янгу сами в связи с обстоятельствами его увольнения, а Янг порекомендовал им пообщаться с Ларти. Оба первоначально согласились дать интервью о том, почему считают свое увольнение несправедливым. О склеивании бумаг оба рассказали, когда описывали свою работу в Белом доме. "Они вовсе не выходили на журналистов сами, дабы "слить" какую-то унизительную информацию о президенте", - пишет издание.