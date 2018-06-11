Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
11 июня 2018 г.
11 июня 2018 г.

Корреспондент | Der Spiegel

Прокуратура обвиняет главу Audi в мошенничестве

Дизельный скандал дошел теперь и лично до главы Audi, передает немецкое издание Der Spiegel. Руперт Штадлер и еще один член совета директоров компании находятся в статусе обвиняемых с 30 мая, сообщила прокуратура города Мюнхена. Руководителей обвиняют в мошенничестве и должностном подлоге - Штадлер и член совета директоров Audi якобы имеют отношение к продаже на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, установленным для фальсификации данных о выбросе выхлопных газов.

По информации издания, вторым обвиняемым является Бернд Мартенс, с 2012 отвечающий за закупки в Audi. Как сообщили в прокуратуре, в понедельник в квартирах Штадлера и члена правления Audi AG прошли обыски.

Против Штадлера следствие идет уже продолжительное время, однако ранее, по данным осведомленных лиц, отсутствовали письменные доказательства. В мае в распоряжение следователей попали соответствующие документы и показания свидетелей, согласно которым Штадлер, будучи председателем правления Audi и зная о манипуляциях с данными о выбросе выхлопных газов в дизельных автомобилях, не воспрепятствовал их дальнейшему проведению.

То, что теперь следствие ведется лично против Штадлера, может стать проблемой для главы концерна VW Герберта Дисса, так как в реорганизации концерна он делал ставку именно на шефа Audi, отмечает издание.

Источник: Der Spiegel


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               