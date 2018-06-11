Прокуратура обвиняет главу Audi в мошенничестве

Дизельный скандал дошел теперь и лично до главы Audi, передает немецкое издание Der Spiegel. Руперт Штадлер и еще один член совета директоров компании находятся в статусе обвиняемых с 30 мая, сообщила прокуратура города Мюнхена. Руководителей обвиняют в мошенничестве и должностном подлоге - Штадлер и член совета директоров Audi якобы имеют отношение к продаже на европейском рынке дизельных автомобилей с программным обеспечением, установленным для фальсификации данных о выбросе выхлопных газов.

По информации издания, вторым обвиняемым является Бернд Мартенс, с 2012 отвечающий за закупки в Audi. Как сообщили в прокуратуре, в понедельник в квартирах Штадлера и члена правления Audi AG прошли обыски.

Против Штадлера следствие идет уже продолжительное время, однако ранее, по данным осведомленных лиц, отсутствовали письменные доказательства. В мае в распоряжение следователей попали соответствующие документы и показания свидетелей, согласно которым Штадлер, будучи председателем правления Audi и зная о манипуляциях с данными о выбросе выхлопных газов в дизельных автомобилях, не воспрепятствовал их дальнейшему проведению.

То, что теперь следствие ведется лично против Штадлера, может стать проблемой для главы концерна VW Герберта Дисса, так как в реорганизации концерна он делал ставку именно на шефа Audi, отмечает издание.