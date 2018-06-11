Почему Меркель должна полететь в Россию

Чемпионат мира не должен быть перегружен политикой. Однако канцлеру Германии Ангеле Меркель следует воспользоваться случаем и четко обозначить Путину свою позицию, считает журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Йозеф Кельнбергер.

Европейские политики должны использовать "московскую сцену", чтобы поговорить с Путиным. Это, по крайней мере, не навредит в мире, который со времен холодной войны не был настолько опасным, как сейчас, полагает автор.

"Конечно, есть хорошие основания считать путинский чемпионат фарсом. Такие ценности, как свобода, демократия и права человека, имеют мало значения в России. Путин аннексировал Крым, ведет грязную войну на востоке Украины, предположительно стоит за покушениями за границей, пытается манипулировать другими странами с помощью своих спецслужб, - пишет Кельнбергер. - Хотя ФИФА и не твердит о высоких идеалах, как Олимпийский комитет, тем не менее, союз, исходя из собственных принципов, вероятно, не должен был проводить ЧМ в России. Однако ФИФА - это синоним коррупции. Функционеры, прикрываясь "независимостью спорта", ищут все новые источники денег".

Спорным является вопрос о том, как западный мир должен относиться к подобным спектаклям. Несколько десятков депутатов ЕС требуют, чтобы главы европейских правительств бойкотировали ЧМ. Ангела Меркель, по их мнению, также не должна лететь на чемпионат по примеру премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Однако что это принесет, кроме обиды Путина?

"Футбольное шоу, возможно, польстит тщеславию автократа, однако его правление от этого не зависит; намного больший ущерб наносят ему экономические санкции. Чемпионат мира по футболу, при всем ажиотаже, будет быстро забыт", - считает журналист.

"Ангела Меркель должна осознанно полететь в Россию в качестве предводительницы Европы. Она должна принести русскому народу дань уважения, но также и объяснить, что отделяет Россию от Запада, напомнив об освобождении политзаключенных и, например, о самолете рейса MH17, который 17 июля 2014 года с 298 пассажирами на борту был сбит в небе над Восточной Украиной предположительно российской ракетой, - отмечает Кельнбергер. - На новый старт немецко-российских отношений надеяться не стоит, однако на Олимпийских играх в Пхенчхане было положено начало сближению Северной и Южной Кореи".

По поводу того, что чемпионат будет способствовать объединению народов, можно питать лишь смутные надежды, полагает журналист. "В остальном таким чемпионатом можно наслаждаться так же, как полетом Александра Герста в космос - как абсурдно дорогим, в большей степени бессмысленным, но в некотором смысле волнующим событием", - констатирует Кельнбергер.