Россия - подходящее место для проведения ЧМ

"Решение провести чемпионат мира по футболу в России кажется далеким от жизни: как можно проводить ЧМ в стране, против которой введены масштабные экономические санкции из-за аннексии Крыма и агрессии на Украине? В стране, которую остро критикуют из-за ее политики силы, проводимой на стороне сирийского диктатора Башара Асада, вмешательства в дела западных стран и государственного допинга?" - задается вопросами журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер.

Журналистка уверена, что сегодня Россия, безусловно, не получила бы права проведения чемпионата мира. Когда в 2010 году проходили выборы страны-организатора ЧМ, в России у власти стоял "умеренно прозападный и миролюбивый" Дмитрий Медведев, и некоторые представители Запада надеялись, что путинизму пришел конец. Однако после возвращения к власти Путина в 2012 году и аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014-м все изменилось - и во внутренней, и во внешней политике. Теперь Запад и Восток спорят друг с другом вместо того, чтобы разговаривать, отмечает Аффентрангер.

Проведение ЧМ в России является противоречивым в связи с тем, что в последние годы страна сделала себя изгоем. "Из-за агрессивной политики на Украине европейцы и американцы делают все возможное, чтобы изолировать Россию. Проведение ЧМ диаметрально противоречит этой концепции. Оно доводит до абсурда кропотливо поддерживаемые экономические санкции, которые пока имели незначительный успех", - пишет журналистка, напоминая, что два новых стадиона были построены старым другом Путина Геннадием Тимченко, имя которого стоит в самом начале санкционного списка.

В картину якобы последовательных западных санкций не вписывается не только ЧМ - Запад в целом не особенно щепетилен по отношению к России в вопросах, выгодных для него самого, считает Аффентрангер. Так, газопровод "Северный поток", обеспечивающий Европу российским газом, пока чудесным образом не попадает под угрозы санкций.

То, что некоторые западные политики говорят перед стартом ЧМ о том, что Путину нужно показать красную карточку, и призывают к бойкоту чемпионата, является "абсолютной показухой", уверена журналистка.

"Для Запада не существует изящного решения этой дилеммы, - продолжает Аффентрангер. - Поэтому нужно сделать из нужды добродетель: разумеется, Путин празднует свое торжество, однако он открывает своим людям и окно в мир, чего он обычно по возможности избегает. (...) Путин хочет показать, что в его стране господствуют право и порядок и что Россия является надежным партнером. Обычная конфронтационная риторика снижена".

"Тем самым для политиков и ответственных лиц ФИФА открывается возможность в спокойной обстановке взывать к совести Путина. Свой вклад могут внести и футбольные болельщики, если они покажут себя с лучшей стороны: как любознательные, миролюбивые и свободные от предрассудков соседи, с которыми у россиян намного больше общего, чем хотят думать люди вроде Владимира Путина. Европейцы и русские быстро заметят, что мир не делится на черное и белое, как представляет это пропаганда. В этом смысле Россия является как раз подходящим местом для проведения ЧМ-2018", - заключает журналистка.