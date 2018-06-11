Миф о русских точильщиках ножей ожил в Швеции

В то время как начинается чемпионат мира по футболу, Швеция охвачена страхом перед Россией, пишет в статье для немецкого издания Tagesspiegel экс-посол Швеции в Германии и генеральный секретарь Европейского культурного парламента Карл-Эрик Норрман.

В конце мая 2018 года 4,8 млн шведских семей получили информационную брошюру под названием "Если наступит кризис или война". В последний раз подобные брошюры издавались в Швеции в 1961 году. Подобная акция привлекла к себе внимание, вызвала домыслы, недоумение и страх. "Кажется, будто, как говорили раньше, "за дверью стоит русский", - говорится в публикации.

Тревожная брошюра напоминает автору о "мифе о русских точильщиках ножей", который был распространен в Швеции сотню лет назад, когда в стране звучали призывы к увеличению финансирования армии и военно-морского флота. Шведские СМИ писали тогда, что бедные российские ремесленники, кочевавшие по Швеции и предлагавшие населению услуги по заточке ножей, поголовно являются российскими шпионами, повествует Норрман.

Вопросы безопасности стали предметом интенсивного обсуждения в Швеции с начала украинского кризиса в 2014 году. "Снова появились старые демоны и привидения, как и сто лет назад. Заклятый враг снова может угрожать нашей стране и нашим дружественным соседям - Эстонии, Латвии и Литве. Увеличивается военный бюджет, усиливается присутствие войск на острове Готланд, снова вводится всеобщая воинская обязанность, снова обсуждается вопрос вступления в НАТО", - пишет дипломат.

Но, кажется, позабыт тот факт, что последняя война Швеции с Россией, ставшая окончанием ряда военных конфликтов, была в 1809 году. Во Второй мировой войне и во время холодной войны Швеция занимала нейтральную позицию, напоминает автор.

Улоф Пальме, бывший премьер-министр Швеции и коллега экс-канцлера Германии Вилли Брандта, чья восточная политика снова стала сегодня предметом дискуссий в ФРГ, остро критиковал советское вторжение в Чехословакию и в Афганистан. Однако и Пальме, и Брандт всегда держали открытой дверь к диалогу с Москвой. У Пальме не было страха перед русскими, отмечает Норрман.

"Однако международные правила игры кардинально изменились, и при Трампе в Белом доме никто точно не знает, в какую игру играть и по каким правилам. Господствует смятение, и старые страхи снова оживают", - говорится далее.

"Канцлер Германии и ряд симпатизирующих Путину из разных политических лагерей поддерживают диалог с Москвой несмотря на жесткие санкции ЕС. Шведское правительство точно следует санкционной политике. Господствует такое настроение, будто покушение на бывшего российского агента Скрипаля произошло в Швеции, а не в Англии, будто российские войска находятся не на востоке Украины, а уже в Риге или Финляндии", - продолжает автор. "Правительство избегает диалога с Кремлем. Оно держит двери закрытыми, давний страх перед русскими ходит вокруг. Ситуация не изменится, пока страны не начнут разговор друг с другом", - пишет Норрман в заключение, призывая к соблюдению основного правила дипломатической политики мира - ведению диалога.