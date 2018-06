11 июня 2018 г. Ричард Кербедж, Кэролайн Уилер, Тим Шипман и Том Харпер | The Times Обнажилось "золотое соединительное звено" между поборником "Брекзита" Арроном Бэнксом и Кремлем "Обнажился тайный масштаб связей Кремля с человеком, который внес самые крупные пожертвования на кампанию за "Брекзит", - утверждает The Sunday Times. Журналисты Ричард Кербедж, Кэролайн Уилер, Тим Шипман и Том Харпер пишут: "Аррону Бэнксу, бизнесмену-миллионеру, который помогал финансировать "Брекзит", предлагали бизнес-сделку с 6 российскими золотыми рудниками. У него также были незадекларированные встречи с российским послом в Великобритании (организованные предполагаемым сотрудником российской разведки), в разгаре кампании он нанес в Москву визит, о котором раньше не было известно". Издание основывается на электронных письмах Бэнкса и его партнера Энди Уигмора, с которыми ознакомилось. "В своей книге о референдуме "Скверные мальчишки "Брекзита" (The Bad Boys of Brexit) Бэнкс утверждал, что у него была всего одна встреча с путинским послом Александром Яковенко, в сентябре 2015 года. Но сегодня (статья опубликована 10 июня 2018 года. - Прим. ред.) Sunday Times может сообщить, что эти двое также встретились с послом за ланчем через три дня после того, как они и Найджел Фарадж (тогдашний и.о. лидера партии Ukip) в ноябре 2016 года посетили избранного президента США Дональда Трампа в Нью-Йорке. В субботу вечером Бэнкс признал, что передал российским официальным лицам телефонные номера членов переходной команды Трампа", - говорится в статье. "Электронные письма, которые были "слиты", обнажают разветвленную сеть связей между кампанией Leave.EU, которой руководил Фарадж, и российскими официальными лицами", - утверждает газета. "Бэнкс и Уигмор были представлены Яковенко Александром Удодом, предполагаемым офицером российской разведки, который был выслан из Великобритании после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Яковенко предложил бизнес-сделку, в рамках которой Бэнкс и Уигмор приняли бы участие в объединении 6 российских золотых рудников в одну компанию", - говорится в статье. Электронные письма передала в газету журналистка Изабель Оукешотт, фактический автор "Скверных мальчишек "Брекзита" Бэнкса. Когда Бэнксу указали на расхождения между его публичными заявлениями, он ответил в интервью: "У меня было два ланча с выпивкой с российским послом, и еще один раз я выпил с ним по чашке чая. Отвяньте. Это удобная политическая "охота на ведьм", из-за "Брекзита" и из-за Трампа в одном флаконе". Газета приводит подробности: "Бэнкс был приглашен встретиться с Яковенко электронным письмом, которое Удод прислал 10 октября 2015 года. 6 ноября у них был "6-часовой ланч с выпивкой", как выразился Бэнкс". Уигмор заявил: "Мы никогда не предлагали ни ему (видимо, Яковенко. - Прим. ред.), ни любому русскому никакой информации, никаких деталей нашей кампании (за "Брекзит". - Прим. авторов). О Трампе мы действительно говорили, и (посол. - Прим. авторов) сразу же о нем заговорил: "На его победу нет ни одного шанса". Я четко помню, что он так сказал". Газета пишет: "Электронные письма демонстрируют, что 17 ноября (речь идет о событиях 2015 года. - Прим. ред.) Бэнкс и Уигмор выпили по чашке чая с Яковенко и магнатом горнодобывающей промышленности Симаном Поварёнкиным, чтобы обсудить перспективы сделки по объединению 6 золотых рудников". Затем, по утверждениям Бэнкса и Уигмора, было решено, что сделка им не подходит, и поездка в Москву была отменена. Издание утверждает: "Однако еще два электронных письма, адресованных Уигмором в Sky News и "Би-би-си" в феврале 2016 года, наводят на мысль, что Бэнкс "задержался в России". Бэнкс пояснил: "Моя жена русская, и мы поехали семьей в Москву, никаких встреч ни с кем не имели, побывали в музее Эрмитаж и съездили в речной круиз". В этой связи газета напоминает, что Эрмитаж находится в Петербурге. Издание сообщает: "В субботу вечером Бэнкс преуменьшил значение встреч, отрицал, что российские официальные лица стремились повлиять на его кампанию референдума, и утверждал, что раскрыл сотрудникам американских спецслужб детали своих контактов". "Мы вправду виделись с чинушами из американского посольства, которые познакомили нас с Госдепартаментом, чтобы мы объяснили, что произошло, а затем мы проинформировали американцев о своих встречах с русскими", - сказал Бэнкс. Также по теме: Классическая российская "вылазка на рыбалку" принесла улов - неформальный канал связи с Белым домом (The Sunday Times) Источник: The Times