11 июня 2018 г. Изабель Оукешотт | The Times Классическая российская "вылазка на рыбалку" принесла улов - неформальный канал связи с Белым домом "Откровения, которые публикуются сегодня, - результаты расследования, которое я проводила вместе с лордом Эшкрофтом для нашей совместной книги о состоянии британских вооруженных сил. К сожалению, часть материалов была похищена хакерами и передана третьим лицам. И потому я решила вступить в контакт с The Sunday Times", - пишет на страницах той же The Sunday Times журналистка Изабель Оукешотт. Автор сообщает, что она и Эшкрофт, член британской Палаты лордов, изучают, какими способами противники стараются ослабить Великобританию. "В ходе своего расследования я раскопала спорную информацию о связях между Арроном Бэнксом, его партнером Энди Уигмором и российским посольством в Лондоне. Отношения начались осенью 2015 года, когда Бэнкс набирал обороты, готовясь к кампании за "Брекзит", и продолжались на протяжении всего референдума и позднее", - говорится в статье. Автор полагает: "Для двух англичан, владеющих замысловатыми зарубежными инвестициями, целью этого вначале были потенциальные бизнес-затеи. Для россиян это был чистой воды шаг наудачу. Кремль просто делал то, что делает очень хорошо: выявлял физических лиц, которые могут быть полезны для геополитических целей президента Путина, и смотрел, что из этого может получиться. В лице Бэнкса и Уигмора он буквально "наткнулся на золотую жилу". Со временем Бэнкс сделался крупнейшим жертвователем кампании за "Брекзит" и тем самым оказался в центре британской политической жизни. В результате референдума Найджел Фарадж, ничего не знавший об этих сделках, стал самым влиятельным в Великобритании оппозиционным политиком. А - в такое развитие событий русские вряд ли могли поверить - их новые английские друзья повстречались с Дональдом Трампом. У российского посольства в Лондоне внезапно появился потенциальный неформальный канал связи с Белым домом. Это была неслыханная удача". Оукешотт сообщает, что вскоре после референдума о членстве Британии в ЕС Бэнкс нанял ее, чтобы она помогла ему и Уигмору написать книгу "Скверные мальчишки "Брекзита" (The Bad Boys of Brexit), об их кампании за "Брекзит". Бэнкс и Уигмор дали ей свободный доступ к своим личным и деловым электронным письмам и смс. Это происходило летом 2016 года. Автор утверждает, что лишь в 2017 году решила вновь заглянуть в эти материалы. "Меня крайне удивило то, что я обнаружила, - оно шло вразрез с более публичными заявлениями Бэнкса и Уигмора об отношениях с российским посольством. По моему заключению, русские бессовестно использовали Бэнкса и Уигмора. Возможно, англичан это не смущало. Целью Кремля, как всегда, было ослабление западных демократий путем обострения политических и социальных раздоров. А в лице этих двух мужчин, у которых невероятно прекрасные связи, он получил очень ценные - и на удивление сговорчивые - инструменты", - пишет автор. Журналистка утверждает: "Бэнкс и Уигмор искренне симпатизировали (и продолжают симпатизировать) некоторым политическим воззрениям Путина. Бэнкс, как-никак, женат на русской. Он полагает, что сейчас идет антироссийская "охота на ведьм". Во время кампании за референдум он и Уигмор охотно распространяли кое-какие пророссийские воззрения как через Leave.EU, так и не столь открыто". "Отношения между Бэнксом, Уигмором и российским посольством были частью гораздо более широкой российской кампании гибридной войны против Великобритании, Америки и наших союзников. "Брекзит" устраивает Россию, поскольку сеет волнения в Европе и накаляет трения между Британией и ЕС в период переговоров", - говорится в статье. Оукешотт полагает: многие противники "Брекзита" попытаются воспользоваться информацией, которую она обнародовала, чтобы призвать к повторному референдуму. Оукешотт возражает: "Уверена: если бы избиратели знали о связях Бэнкса с Россией, они приняли бы то же самое решение". Она не сомневается, что Бэнкс и Уигмор искренне считали выход из ЕС верным путем для Великобритании. Также по теме: Обнажилось "золотое соединительное звено" между поборником "Брекзита" Арроном Бэнксом и Кремлем (The Times) Источник: The Times