Почему жителям Восточной Германии так нравится Путин?

"Почему на востоке Германии Россия и российский президент Владимир Путин так популярны, в то время как в старых федеральных землях многие видят в путинском государстве угрозу и зло? - задается вопросом журналист немецкого таблоида Bild Ральф Шулер. - Почему именно восточногерманские политики, например, Маттиас Платцек (СДПГ) или недавно премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), то и дело выступают за отмену антироссийских санкций, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию восточной Украины?".

"Это не может быть связано с выработанным десятилетиями "дружественным" отношением к россиянам в ГДР, - полагает автор. - (...) В физическом, человеческом, соседском смысле россияне/советские граждане встречались в ГДР намного меньше, чем это можно предположить, судя по вездесущей солянке из остатков мясных продуктов и массовому членству в Обществе германо-советской дружбы (в 1988 году DSF насчитывало 6, 4 млн. участников)".

"В гэдээровских буднях "друзья", как называли представителей "большого брата", вкладывая в это слово скрытый смысл, встречались редко. Простые солдаты (в 1991 году их было 338 тыс.) не выходили из казарм и подвергались сознательной изоляции. Контакты случались при авариях на дорогах, совместном сборе урожая с красноармейцами или периодически проводимых DSF "дружеских встречах", - пишет журналист.

"Дом советской науки и культуры на Фридрихштрассе в Берлине всегда пустовал, так как там вряд ли можно было увидеть что-то кроме известных расписных деревянных ложек, матрешек, космонавтов и мотоцикла "Днепр", который представлял собой имитацию Boxer от BMW", - говорится в статье.

"Совместные учения Национальной народной армии ГДР с Группой советских войск в Германии также чаще всего проходили без прямых контактов. Считалось, что "друзья" безжалостно вымуштрованы. (...) Мы в ННА считали каждый патрон, были вынуждены сдавать пустые гильзы. "Колям" патроны засыпали в кепки и они соответствующим образом безудержно стреляли", - повествует Шулер.

Под вопросом и то, способствовало ли обязательное изучение русского языка в школах взаимопониманию между народами или же вызывало лишь больше антипатии, отмечает издание.

"Многое говорит о том, что любовь к России у жителей Восточной Германии обусловлена не предписанной германо-советской дружбой времен ГДР, а скорее текущим противостоянием современной политике: если ты против Меркель и авторитетных партий, то ты автоматически за Путина, Орбана, против климатической истерии и миграции... Тема России нашла свое место между линиями фронта поляризованных дебатов. Совершенно без "казачка" и "калинки", - резюмирует Bild.