Люди действительно склонны выбирать романтических партнеров определенного типа: большинство людей встречается с тем, кто похож на их бывших

"Те, кто ищет любовь, выбирают людей определенного типа, утверждают исследователи. Хотя те, кто переживает разрыв, могут испытывать соблазн попробовать что-то другое, похоже, что большинство из них в конечном итоге выберет того, кто будет похож на их предыдущего партнера", - пишет Daily Mai.

"Исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что люди склонны встречаться с понятными и предсказуемыми партнерами. Исследователи предполагают, что можно предсказать, с кем человек будет встречаться в будущем. "Пережив расставание, люди обычно считают, что у них есть лучшие идеи о том, кого они хотят видеть в качестве нового партнера, - указывают авторы исследования. - Тем не менее, имеющиеся результаты свидетельствуют о том, что новые партнеры зачастую демонстрируют определенную степень сходства с предыдущими партнерами, что говорит о том, что люди постоянно вступают в отношения с определенным типом людей, которые похожи между собой, по крайней мере, отчасти".

Исследователи из Университета Торонто в Канаде отслеживали отношения группы людей в Германии с 2008 года. Каждый раз, когда участники вступали в новые отношения, производилась оценка личностных качеств их последнего партнера. К 2017 году 332 участника повстречались с двумя разными партнерами, которые согласились пройти личностные тесты. Исследователи обнаружили, что нынешние партнеры участников описывали себя так же, как их бывшие партнеры. Из этой картины выбивались люди-экстраверты или люди, открытые для иного опыта - они с большей вероятностью выбирали себе в качестве нового партнера того, кто немного отличался от предыдущего партнера, говорится в статье.

"Постоянство личностных характеристик партнера может потенциально помогать прогнозировать, с кем люди могут вступать в брак в будущем, а также того, как они будут вести себя в отношениях", - говорят авторы исследования.

"По словам ученых, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять эту закономерность, которая может быть использована для создания алгоритма поиска пары или для улучшения обучения построению романтических отношений", - резюмирует издание.