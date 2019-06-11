В Молдавии в условиях кризиса установилось двоевластие

"Вклинившаяся между европейской Румынией и бурно развивающейся Украиной Республика Молдавия в эти выходные пережила кризис, который проливает новый свет на отношения между Москвой и Брюсселем. В субботу, впервые в истории страны, пророссийская Партия социалистов вступила в коалицию с проевропейским блоком ACUM, чтобы сформировать поддерживаемое гражданским обществом правительство единства во главе с 47-летней Майей Санду, бывшим экономистом в представительстве Всемирного банка, лидером проевропейских либералов", - пишет журналист Le Figaro Стефан Сиохан.

"Если присмотреться поближе, то столь противоестественный союз не так уж удивителен. 24 февраля в результате парламентских выборов три лагеря добились примерно одинакового результата. Прежде всего, это Партия социалистов (ПСРМ), пророссийское формирование президента Игорь Додона (31%), за ней следует блок ACUM, объединяющий проевропейских друзей Румынии и реформаторов гражданского общества (27%). Демократическая партия влиятельного олигарха Влада Плахотнюка заняла третье место (24%). Эта партия с налетом проевропейскостина самом деле является хищнической машиной, стоящей на службе одного олигархического клана", - говорится в статье.

"В последние годы Демократическая партия превратила Молдавию в серую зону между Россией и Европой", - считает Владислав Кульминский, исполнительный директор Института стратегических инициатив в Кишиневе. - Страна управляется с помощью силы, взяточничества и коррупции".

"Но Плахотнюк господствует над судебной системой. В воскресенье Конституционный суд распорядился отстранить от должности пророссийского президента Игоря Додона, отменил акты парламента и призвал к выборам в сентябре. "Узурпация власти" - вместе осуждающе восклицают как друзья Кремля, так и друзья Брюсселя. Редкое явление - послы ЕС, США и России "приветствовали" крещение нового правительства и, таким образом, ясно обозначали свою оппозицию Плахотнюку, который в понедельник создал свой первый кабинет во главе с Павлом Филипом", - указывает автор публикации.

"Как это ни парадоксально, Россия озабочена верховенством права в Молдавии, каковы бы ни были те незаконные действия, которые она совершает на своей собственной территории или та война, которую она ведет на Украине, - отмечает Дионис Ценуса, политолог из Гиссенского университета. - Россия больше, чем когда-либо хочет играть конструктивную роль, чтобы снова стать главным игроком в молдавской политике, усиливая влияние социалистов, но также улучшая свой имидж на региональном уровне, несмотря на то, что она участвует в других формах дестабилизации в данном регионе".