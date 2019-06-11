В России поддержка журналиста Ивана Голунова застала власть врасплох

"Известный журналист, занимающийся расследованиями, был арестован по подозрению в наркоторговле, что вызвало в России мобилизацию невиданного размаха", - пишет журналист Le Monde Николя Рюиссо.

"Дело Ивана Голунова вызвало беспрецедентную волну негодования и поддержки. В редакциях, в социальных сетях, а также, как в понедельник, 10 июня, перед внушительным зданием полицейского управления", - говорится в статье.

"Сотни анонимных людей выражают там протест, следуя друг за другом, стоя в течение нескольких минутв одиночку с плакатом в руках. Они приспосабливаются к строгому российскому закону о публичных собраниях, который разрешает проведение такого рода одиночных пикетов при условии, что протестующие стоят на расстоянии 50 метров. Таким образом, они стоят по очереди, охватывая 150 метров", - поясняет автор статьи.

"Я хочу поддержать Голунова. И молча кричать против несправедливости", - признается 21-летняя студентка факультета журналистики Евгения Созанково, - "такая профессия в России может стать опасной, если вы затрагиваете щекотливые темы... ". "В понедельник вечером она ждала своей очереди почти два часа", - говорится в статье.

"Немного дальше в этой очереди стоит 32-летний фотограф Алексей Чижик, он поясняет, что пришел "защищать нашу свободу слова. После дела Голунова власти достигли нового порога в неуважении к нашим правам. Хватит!" Позади стоит женщина лет сорока, настроенная более решительно. Она с гордостью завернулась в российский флаг: "Здесь мы, настоящие патриоты. Вопреки тому, что говорит кремлевская пропаганда, русофобы - это те, кто у власти, кто действует против нас... ", - описывает Рюиссо.

"Многие протестующие у здания ГУ МВД в качестве плаката держат первую полосу, опубликованную тремя основными экономическими газетами страны. "Коммерсантъ", "Ведомости" и РБК вышли с одинаковой первой полосой: "Я, мы - Иван Голунов", это явная отсылка к французскому движению солидарности, которое последовало за нападением на редакцию CharlieHebdo 7 января 2015 года. В киосках все газеты были проданы очень быстро, но формула была взята на вооружение, скопирована на плакатах, размещена в социальных сетях, напечатана на футболках. Перед зданием полиции она присутствовала везде", - пишет Le Monde.

"Мобилизовались также и традиционно критически настроенные СМИ, такие как радиостанция "Эхо Москвы" и телеканал "Дождь". Гораздо более неожиданным стало то, что свои сомнения выразили несколько государственных СМИ. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян попросила власти ответить "на все вопросы, которые общество задает" по поводу этого дела. А официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова позволила себе опубликовать на своей странице в Facebook ссылку на статью, подрывающую версию полиции", - указывает автор публикации.

"Пока петиция в интернете в поддержку Ивана Голунова набирала около 200 тыс. подписей, в его защиту выступили несколько либеральных деятелей - от бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак до певицы Земфиры", - указывает Le Monde. "Мы не видели такой солидарности уже много лет", - радостно отмечает главный редактор "Медузы" Иван Колпаков.

"Подобная мобилизация, судя по всему, застала врасплох администрацию президента. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признал, что "это конкретное дело породило некоторые вопросы. Точнее даже, не некоторые, а большое количество вопросов". Такое нарочитое смягчение хорошо отражает замешательство властей перед лицом того, чем стало за несколько дней дело Голунова", - резюмирует Рюиссо.