На "русском Давосе" царит негодование против господства экс-КГБ над деловыми кругами

"Впервые завершение "русского Давоса", словно удивительный резонаторный ящик, усилило звучание обеспокоенных голосов российского бизнес-сообщества. "Как форум Путина превратился в форум недоверия к режиму Путина", - под таким названием вышла редакционная статья ведущей деловой газеты России "Ведомости", где подводится итог традиционной встречи российской элиты, организованной Кремлем Владимира Путина в конце прошлой недели в Санкт-Петербурге", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.

"Большинство либеральных деятелей воспользовались внезапным преследованием Baring Vostok, старейшего и наиболее уважаемого инвестиционного фонда страны, чтобы во всеуслышание изобличить нарушения верховенства права и указать на основания для беспокойства по поводу растущего контроля людей из службы безопасности над бизнес-сообществом", - отмечает автор статьи.

"Они теперь возомнили о себе, что им все позволено на любом уровне. Это дело доказывает, что наша судебная система действует из рук вон плохо", - признался Les Echos Андрей Клепач, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ. На одном из главных событий в кулуарах форума, организованном крупнейшим государственным банком страны"Сбербанк", несколько спикеров выступили в защиту Baring Vostok".

"На форуме произошла вспышка скрытого в течение многих лет гнева против применения уголовной юрисдикции для разрешения торговых споров. Распространенным сценарием в деловой России является отсутствие независимого правосудия, что все чаще используется для защиты финансовых интересов людей, приближенных к ФСБ, одной из наследников КГБ", - комментирует Кенель.

"Когда мы говорим о том, что инвесторам нужна стабильность, я хотел бы обратить внимание: еще ни один инвестор на форуме не арестован...", - с иронией сказал в пятницу Андрей Макаров, пользующийся уважением глава думского комитета по бюджету и налогам. Через несколько часов его забавное и энергичное высказывание быстро разошлось по социальным сетям", - пишет журналист.

"На Петербургский международный экономический форум пригласили бывшего президента Франции Николя Саркози, он там встретился с главой Кремля Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и олигархом Геннадием Тимченко", - отмечает Les Echos. - Николя Саркози спросили о судьбе француза Филиппа Дельпаля, финансового директора Baring Vostok, арестованного 14 февраля и, в отличие от его американского руководителя Майкла Калви, все еще находящегося под стражей. "Любой француз, кем бы он ни был, не может быть в тюрьме за границей и, если его надо судить, то это должно делаться дома, во Франции", - сказал экс-президент. И дал понять, что позиция также касается и Карлоса Гона в Японии". (Бывший глава автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон арестован в Японии. Против топ-менеджера выдвинуты обвинения в финансовых махинациях. - Прим. ред.)