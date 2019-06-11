Маскарад в легкой атлетике

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций демонстрирует свою жесткость по отношению к России, одному из крупнейших игроков в спортивной политике. Это похвально, однако нарочито жесткий курс вызывает вопросы", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Себастьяну Коу, на протяжении четырех лет занимающему должность президента IAAF, сегодня приходится выполнять "упражнения на растяжку в спортивной политике", отмечает журналист Йоханнес Кнут. Так, Коу утверждает, что никогда не открывал вложения к письмам, речь в которых шла о том, как российские бегуньи, сдавшие положительный допинг-тест, смогли откупиться у его предшественника Ламина Диака. Когда в связи с принятием решения о проведении в 2019 году чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, а в 2021 году в Юджине, возникли подозрения в коррупции, IAAF предпочла отчитать лишь отдельных функционеров, у которых после голосования случайно появились во дворе пара роскошных внедорожников, говорится в статье.

"Но сейчас все это вовсе не стоит в центре внимания. В том числе и потому, что Коу демонстрирует жесткость (...) в другом вопросе. Всероссийская федерация легкой атлетики, 5 лет назад коллективно отстраненная от соревнований из-за глубоко укоренившегося злоупотребления запрещенными препаратами, по- прежнему остается дисквалифицированной - такое решение принял совет IAAF. (...) Согласно разным данным, многое из якобы изменившегося российского менталитета оказалось маскарадом, как будто обветшалые стены в спешке покрыли краской", - отмечает издание. С одной стороны, это дело легкоатлета Данила Лысенко, который, как засвидетельствовали российские врачи, пропустил допинг-тесты из-за болезни. "Этих врачей, очевидно, не существует, так же, как и недомогания Лысенко", - пишет Кнут. С другой стороны - российские тренеры, которые, несмотря на участие в допинговом скандале, по данным агентства Reuters, по-прежнему работают в федерации.

"Если подозрения подтвердятся, Всероссийская федерация легкой атлетики останется отстраненной и от предстоящего ЧМ. "То, что жесткость IAAF направлена здесь не на обычных "заднескамеечников", (...) а на одного из крупнейших игроков спортивной политики, похвально и полностью противопоставляется мягкому курсу Международного олимпийского комитета. Тем не менее, остается вопрос о том, не являются ли жесткие действия IAAF демонстративными, - чтобы разобрать лишь часть проблемы с обманом, за которой скрывается намного большее", - комментирует Süddeutsche Zeitung.