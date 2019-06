11 июня 2019 г. Редакция | The Times "Мы (тоже) - Иван Голунов" "Россия всегда была опасным местом для того, чтобы заниматься журналистикой", - пишет в своей редакционной статье британская газета The Times, напоминая, что с 2000 года в России было убито 28 журналистов, включая Анну Политковскую. Редакция газеты указывает, что лидера оппозиции Алексея Навального преследуют попытки государства заглушить его усилия по разоблачению коррупции. А "на прошлой неделе Иван Голунов, журналист, ведущий расследования для независимого находящегося в Литве новостного веб-сайта Meduza, был арестован по сомнительным обвинениям в торговле наркотиками и, насколько можно судить, был жестоко избит", - говорится в статье. "Это повлекло за собой скрепляющую демонстрацию единства со стороны других российских СМИ, в том числе некоторых государственных СМИ. Вчера на главных страницах трех российских газет появились заголовки "Я/мы - Иван Голунов". Сегодня The Times встает плечом к плечу с отважными российскими журналистами и гражданами, защищающими свободу прессы", - пишет редакция газеты. "(..) В случае признания виновным Голунову грозит до 20 лет лишения свободы. В интересах всех, и не в последнюю очередь в интересах российских граждан то, чтобы обвинения с него были сняты, и ему было позволено продолжать работать свободно над раскрытием коррупции и мошенничества в высших эшелонах российского государства", - резюмирует издание. Источник: The Times